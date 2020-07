Des Premières Nations réclament des forces de sécurité autochtones

Les relations entre la GRC et les Autochtones peuvent être bonnes. Le chef de la Première Nation de Pabineau, Terry Richardson en témoigne. Sa réserve emploie toutefois depuis deux ans quatre gardiens parmi les siens chargés de faire le lien entre les habitants et les gendarmes. Un service non subventionné par l’État.

«On paye ça nous-mêmes, mais c’est de l’argent bien dépensé», affirme M. Richardson.

L’ancien militaire explique que sa force de sécurité patrouille pendant les beaux jours et qu’elle lui coûte environ 100 000$ par an.

«Ce sont les yeux et les oreilles de la GRC, illustre-t-il à propos de ses agents. S’il y a trop de bruit à un party, ils demandent une baisse du volume. Si ça ne fonctionne pas, ils appellent la gendarmerie et interviennent avec eux. Ça aide beaucoup.»

Le chef assure que la criminalité a baissé dans sa communauté du sud de Bathurst depuis la prise de cette initiative. Il ajoute que ses aînés sont rassurés.

Pas seulement faire la police

«Nous avons une bonne relation avec la GRC, précise-t-il. Le problème qu’on a, c’est que la police ne doit pas juste faire la police. C’est important qu’elle parle avec le monde, qu’elle crée des liens pour prendre un visage humain.»

Il invite pour ça les gendarmes à des petits-déjeuners et à des pow-wow en compagnie des quelque 200 membres de sa réserve.

«On est chanceux, car à chaque fois que le détachement de la GRC de Bathurst accueille un nouvel officier dans ses rangs, son capitaine nous le présente, souligne M. Richardson. Ça aide! La communication est nécessaire.»

La GRC confirme tenir des rencontres régulièrement avec les Premières Nations du Nouveau-Brunswick. Ses effectifs comptent toutefois 7% d’Autochtones seulement selon son rapport annuel de 2018.

«Pour l’instant, le système ne fonctionne pas pour les communautés autochtones et les minorités, constate M. Richardson à propos des morts de Chantel Moore et de Rodney Levi sous les balles de policiers le mois dernier. Tous les chefs veulent une enquête, mais en attendant il faut faire quelque chose, car nos membres perdent la confiance en la GRC qu’on a mis des années à bâtir.»

Le chef a réclamé au gouvernement fédéral une aide pour le financement de sa force de sécurité. Il déplore cependant l’échec de ses démarches. Il n’est pas seul dans ce cas.

Traiter avec la GRC

L’ancienne dirigeante d’Elsipogtog, Susan Levi-Peters raconte que sa communauté située le long de la rivière Richibucto a eu sa propre police il y a une quinzaine d’années.

«Le gouvernement fédéral a coupé ses financements, alors le conseil de bande a décidé de ne plus l’utiliser», regrette-t-elle toutefois.

La Première Nation Mi’kmaq continue néanmoins à être l’une des seules réserves du Nouveau-Brunswick, avec Tobique, à participer au Programme sur la police des Premières Nations (PSPPN). Elle a conclu une entente avec la GRC et la province, afin d’obtenir un service de sécurité adapté à sa culture, même si rien ne garantit que les agents soient en majorité autochtones.

«La plupart d’entre eux viennent d’une Première Nation, mais pas d’Elsipogtog, témoigne Mme Levi-Peters. C’est un peu plus facile de traiter avec eux parce qu’ils connaissent notre mode de vie, mais ils peuvent ne pas nous comprendre. Nous avons besoin de notre propre force de police, qui parle la même langue que nous. Ça fonctionnait avant.»

Manquer de financement

Le Comité d’experts sur les services de police dans les communautés autochtones constate dans un rapport de 2019 que les agents des conseils de bande disposent de certains avantages (visibilité, imputabilité, souplesse dans l’application de la loi). Il observe toutefois que les gendarmes fédéraux ont les leurs également (professionnalisme, application du Code criminel, collaboration avec d’autres services).

Le groupe de spécialistes expose cependant que le pourcentage de policiers originaires des Premières Nations employés dans le cadre du PSPPN est passé de 90 à 27% entre 1996 et 2014. Il explique ce phénomène en partie par un financement insuffisant.

Le gouvernement fédéral a gelé ses subventions au PSPPN en 2007. Il les a ensuite augmentées à nouveau en 2018 et les a indexées à l’inflation, mais seulement pour communautés participant au programme, selon le rapport du comité d’experts.

Combler les lacunes

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a déclaré en juin que le gouvernement libéral travaillerait à la création d’une loi pour garantir aux Premières Nations les services de police dont elles avaient besoin, selon La Presse canadienne.

L’Assemblée des Premières Nations a fait pression pour que les forces de sécurité dirigées par les autochtones ne résultent plus d’un programme, mais qu’elles soient inscrites dans la Loi comme service essentiel, d’après l’agence de presse.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs a aussi fait allusion à la création d’un groupe d’agents de sécurité issus des communautés autochtones de la province après sa deuxième rencontre avec leurs chefs. Ces agents seraient chargés d’intervenir auprès des personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de dépendances.

Un vent nouveau souffle-t-il?