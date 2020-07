Un ex-joueur du Canadien, établi à Dieppe, fait face à la justice

L’ex-joueur du Canadien de Montréal et résident de Dieppe, Pierre-Alexandre Parenteau, fait face à un chef d’accusation de capacité de conduite affaiblie.

Le hockeyeur professionnel à la retraite est accusé d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 gramme d’alcool par litre de sang dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire.

Selon ce que rapporte le Times & Transcript, les faits allégués se sont produits le 3 mars dernier à Riverview et il a été accusé le 3 juillet.

M. Parenteau, qui est âgé de 37 ans et qui demeure à Dieppe, devait comparaître vendredi matin au palais de justice de Moncton pour enregistrer son plaidoyer. Toujours selon le Times & Transcript, il n’a pas assisté à l’audience.

Son avocat, Me Mathieu Boutet, était représenté par un autre avocat, Me James Fowler. Ce dernier a demandé plus de temps avant d’enregistrer un plaidoyer. La prochaine comparution de M. Parenteau aura lieu le 7 août prochain.

Pierre-Alexandre Parenteau est originaire du Québec. Il a joué 45 matches dans l’uniforme des Wildcats de Moncton en 2000-2001 avant d’être échangé à Chicoutimi.

Il a par la suite connu une carrière professionnelle de plusieurs années en dents de scie, dont quelques saisons dans la Ligue de hockey américaine.

Il a joué pour huit équipes de la Ligue nationale de hockey, dont le Canadien de Montréal, les Maple Leafs de Toronto, l’Avalanche du Colorado et les Devils du New Jersey.

Après la fin de son périple dans la LNH en 2017-2018 chez les Prédateurs de Nashville, il est allé jouer trois matches dans la KHL, en Russie avant de revenir au Canada.

Il a été nommé entraîneur adjoint des Aigles bleus de l’Université de Moncton pour la saison 2018-2019. Il est encore en poste, si l’on se fie au site web de l’institution.

Nous avons envoyé une demande à l’U de M pour savoir si c’est bel et bien le cas. Il a aussi été chroniqueur à l’émission Le réveil Nouveau-Brunswick, diffusée sur les ondes de la radio de Radio-Canada.