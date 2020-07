Une rue sans voiture au centre-ville de Campbellton

La Ville de Campbellton ferme à nouveau la circulation automobile sur sa rue Andrew durant la période estivale, question de créer un espace urbain destiné à revitaliser son centre-ville.

Il s’agit de la deuxième année consécutive que Campbellton opte pour ce concept qui se veut, en soi, une aire de repos pour les plus vieux et un petit terrain de jeu pour jeunes en plein centre-ville.

La rue a été fermée à la circulation jeudi. En journée, les employés de la Ville s’affairaient à peindre les motifs de jeu au sol.

«On met les bouchées doubles, car on souhaite pouvoir inaugurer le tout la semaine prochaine», explique Nancy Belliveau, coordonnatrice du projet.

Dans son ensemble, l’espace sera similaire à celui de l’an dernier.

«On a eu vraiment de bons commentaires suite à cette initiative, autant de la part de nos citoyens, des touristes, que des commerçants du centre-ville. Certains nous ont d’ailleurs confié que cette petite attention avait causé une hausse du trafic dans leurs commerces, et c’est l’un des principaux objectifs du projet», ajoute-t-elle.

Nouveauté cette année, les quatre voies de la rue Andrew seront interdites aux automobilistes comparativement à seulement deux auparavant.

«Il n’y aura aucune circulation sur la rue Andrew entre le boulevard du Saumon et la rue Pleasant. On a évalué la situation suite à notre première expérience, et on s’est rendu compte que ce serait plus sécuritaire pour les enfants si tout le secteur était complètement fermé et réservé aux piétons. Ça va demander un tout petit détour aux véhicules, mais on préfère cela à un malheureux accident», indique Mme Boudreau.

Ce territoire plus vaste permettra notamment l’installation de plus de jeux et de parcours pour les enfants. Cela dit, en raison de la COVID-19, certains items seront abandonnés.

«On va aménager le tout afin de respecter la distanciation, mais aussi éviter qu’il y ait beaucoup de contamination. On va conserver les chaises et tables de pique-nique afin que les gens puissent se reposer, mais il y a des éléments, comme nos deux carrés de sable, que nous devons mettre de côté en raison de la pandémie», note Mme Boudreau.