Vers une Université de Moncton plus verte

Au cours des deux prochaines années, l’Université de Moncton planchera sur un plan de lutte contre les changements climatiques pour le campus de Moncton.

Cela faisait depuis la fin de l’année 2018 que des membres de l’association environnementale Symbiose et des étudiants en géographie souhaitaient amener l’administration et la communauté universitaire à élaborer un plan d’action en environnement.

L’université a finalement obtenu au printemps un financement de 40 000 $ du Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick pour mener à bien ce projet.

Il s’agira de trouver des pistes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre produit par le campus, indique Marie-Andrée Giroux, chercheuse et professeure à la Maîtrise en études de l’environnement.

Une première version du plan devra être complétée d’ici à mars 2021. Celui-ci fera l’objet de travaux menés par les étudiants de certains programmes et de discussions associant professeurs et étudiants. Le comité devra aussi négocier avec l’administration pour fixer des cibles et identifier les investissements nécessaires. Une planification plus précise sera entreprise au cours de la deuxième année.

Les premiers pourparlers ont déjà permis de faire ressortir une foule d’idées. Mme Giroux souhaite notamment encourager la réflexion sur la nécessité de participer à des conférences internationales.

«Dans certains contextes, l’universitaire aurait besoin de passer plus de temps au bureau et les déplacements à l’étranger ne sont pas indispensables. Pourtant, cela fait partie des évaluations de rendement», fait-elle valoir.

Aucun engagement n’a été pris à ce stade, souligne toutefois la chercheuse.

«Tout cela dépendra des consultations sur le campus et d’ententes avec l’administration.»

Fort à faire

Antoine Zboralski, membre de l’association Symbiose, croit qu’il y a fort à faire pour diminuer l’empreinte environnementale de l’Université de Moncton.

Il aimerait notamment que cesse la vente de matériaux jetables au restaurant le 63. Selon lui, il faudra aussi développer l’autonomie alimentaire et l’accessibilité du campus au transports en commun comme aux vélos.

«On a des idées mais on voudrait rassembler tous les gens qui veulent s’engager et construire un projet ensemble. Il faut l’appui de la communauté universitaire et que ce soit accepté par tout le monde», lance-t-il.

Antoine Zboralski espère également que l’Université de Moncton s’engagera à mettre fin aux investissements dans les énergies fossiles.

Pressées par leur communauté étudiante, de plus en plus d’institutions postsecondaires tentent d’améliorer l’empreinte carbone de leurs investissements. En septembre, la Fondation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a été la première à retirer les hydrocarbures de son portefeuille d’investissements, suivie par la Fondation de l’Université Concordia qui a signifié son intention d’y parvenir d’ici à 2025. L’Université de la Colombie-Britannique a choisi de transférer 380 millions $ investis dans des fonds liés aux énergies fossiles vers des investissements liés aux énergies durables.

Actuellement, une partie du régime de pension des professeurs, professeures et bibliothécaires de l’Université de Moncton finance l’industrie des hydrocarbures. Au cours de l’exercice se terminant en 31 décembre 2018, 277 051 $ ont été placés en actions canadiennes finançant des oléoducs.

«Y mettre fin serait un geste symbolique qui montrerait que l’on rejoint le mouvement de désinvestissement initié par d’autres universités canadiennes», estime Antoine Zboralski.

Au cours des prochains mois, le comité pourra notamment s’inspirer de la voie prise par l’Université du Nouveau-Brunswick. L’institution de langue anglaise a déjà présenté un plan d’action climatique en février et s’est donnée pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

Le document prévoit par exemple de recourir à la biomasse et à d’autres énergies renouvelables et «d’explorer les possibilités» de recycler les matières plastiques, de réduire les trajets quotidiens vers le campus ou encore d’accroître le recours aux vidéoconférences.