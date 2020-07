«Le fédéral devrait s’occuper du vieillissement de A à Z!»

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) réclame des normes nationales concernant l’effectif et la formation des préposés aux soins des personnes âgées, ainsi que le respect du bilinguisme. L’organisme fonde en partie ses revendications sur un rapport de la Société royale du Canada publié en juin.

«C’est le fédéral qui devrait s’occuper du vieillissement de A à Z, tonne le directeur général par intérim de l’AFANB, Jean-Luc Bélanger. Il manque de normes!»

Les auteurs de l’étude pancanadienne ont remarqué que 81% des personnes décédées à cause de la COVID-19 à l’échelle du pays habitaient en foyers de soins de longue durée, comparativement à 8% en Australie, 31% aux États-Unis et 66% en Espagne.

La proportion est même de 100% au Nouveau-Brunswick, bien que les victimes de la pandémie dans la province, qui résidaient au Manoir de la Vallée à Atholville, ne soient que deux.

Les experts de la Société royale du Canada indiquent néanmoins que le secteur des soins aux personnes âgées subit une crise qui dépasse les défis de la COVID-19. Ils estiment que le virus a simplement mis en évidence des lacunes: le vieillissement de la population, l’indifférence aux aînés, les pénuries de main-d’œuvre, les formations insuffisantes, le manque de financements, etc.

«On ne connaît pas tout ce qui s’est passé au Nouveau-Brunswick pendant la pandémie, car il n’y a pas eu beaucoup de cas, estime M. Bélanger, qui songe à déposer une demande d’informations auprès du gouvernement. Mais avant ça, il y avait déjà un manque de personnel et de ressources, une insuffisance de formations et d’avantages sociaux ainsi que de mauvais salaires et conditions de travail.»

Les auteurs du rapport recommandent notamment au gouvernement fédéral de réglementer le niveau et la composition des effectifs œuvrant dans les établissements de soins de longue durée. Ils lui conseillent aussi d’accorder des financements aux provinces qui se conforment à ses normes.

Les experts pointent notamment la non-réglementation et la faible rémunération des postes de préposés aux résidents qui permettent d’assurer presque tous les soins directs. Ils exposent également le faible nombre d’infirmiers dans les établissements.

Au Nouveau-Brunswick, les préposés aux résidents doivent avoir au minimum un diplôme de 12e année et ont effectué en moyenne 818 heures d’études, sans programme normalisé (le gouvernement en accepte cinq d’après ses normes et procédures des établissements résidentiels pour adultes). Ces employés peuvent même, dans certains cas, travailler pendant un an sans formation.

Ceux qui sont syndiqués gagnent un salaire annuel de 41 000$. Les autres peuvent devoir se contenter de 30 000$ par an.

Le ministère du Développement social de la province fixe par ailleurs le nombre minimum d’infirmiers dans un foyer de soins spécialisés à un membre du personnel, selon ses normes et procédures des établissements résidentiels pour adultes.

«Le Nouveau-Brunswick n’est pas à la hauteur de la situation, on l’a dit souvent au gouvernement, déplore M. Bélanger. Ils prennent les aînés pour des gens qui ne se plaignent pas et qui subissent.»