Bulle Atlantique: légère hausse du commerce à Moncton

Les commerces du Grand Moncton n’ont pas été pris d’assaut par des légions de clients, mais un léger regain de l’achalandage laisse présager des jours meilleurs pour les affaires.

Les nombreux hôtels du Grand Moncton ont remarqué une vague d’achalandage depuis l’ouverture de la bulle de l’Atlantique.

Cependant, il s’agit bien d’une simple vague et non pas d’un raz-de-marée. Les chiffres restent tout de même bien en dessous de ce qui serait normalement souhaitable pour cette période de l’année, selon Gérald Normandeau, directeur général de l’hôtel Crowne Plaza du centre-ville et président de l’Association des hôteliers du Grand Moncton.

«On a eu une petite augmentation. Ce n’était pas ce à quoi on s’attendait.»

Avant la bulle, seulement 10% à 15% des chambres d’hôtel du Grand Moncton étaient pleines, alors que pendant la première fin de semaine de voyages interprovinciaux, elles l’étaient à 20% ou 25%, selon l’homme d’affaires.

En temps normal, le taux d’occupation se situerait à 75%.

«C’est une augmentation quand même assez intéressante, mais quand on regarde où on est comparativement à l’an passé, ce n’est pas gros.»

Sous un autre angle, les hôtels de Moncton vendent habituellement 2500 chambres par nuit environ.

«Depuis l’ouverture de la bulle, on voit probablement 600 ou 700 chambres par nuit.»

Gérald Normandeau espère que la situation s’améliorera. Les files d’attente interminables aux frontières pourraient avoir découragé plusieurs clients potentiels, selon lui.

Mais l’achalandage n’est pas monté en flèche pendant la deuxième fin de semaine de la bulle.

L’été, les hôtels sont peuplés de touristes québécois et ontariens qui visitent la région.

«Jusqu’à ce que ces frontières-là soient ouvertes, on ne s’attend pas à de gros changements.»

Il n’y aura pas non plus d’événements de taille cet été pour attirer des touristes dans la Hub city.

Jusqu’à ce que ça change, les hôtels continueront de réaliser des pertes, selon Gérald Normandeau. Il faudrait un seuil d’occupation de 50% pour que son entreprise fonctionne de façon rentable.

Il estime que ce sera encore pire pour les petits entrepreneurs du domaine de l’hôtellerie, comme les gîtes et les chalets, puisqu’ils dépendent beaucoup plus de l’achalandage estival pour survivre à l’hiver.

Pendant cette période morte, ce sont aussi les travailleurs ont la vie dure. Depuis le début de la pandémie, les hôtels de Moncton ont mis à pied 88% de leurs employés, et ils ne sont pas près de les réengager de sitôt à ce rythme.

«Le chiffre d’affaires n’a pas encore suffisamment augmenté pour ramener des employés. On opère au minimum partout», dit M. Normandeau.

Chez les autres commerces, on se ravit de voir des clients des autres provinces, mais ils sont peu nombreux, selon le président de la chambre de commerce du Grand Moncton, John Wishart.

Il estime qu’il est trop tôt pour identifier une tendance quelconque. Il affirme cependant que des entrepreneurs ont constaté une augmentation de la clientèle et de plus en plus de visiteurs de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, principalement chez les restaurants et les parcs d’amusement comme le parc aquatique Magic Mountain.

John Wishart estime que les gens ne se sentent pas tous à l’aise à l’idée de sortir de leur province à cause du virus. Il faudra que cette confiance revienne avant que les chiffres d’affaires grimpent à nouveau, d’après lui.

«Plus on a de jours sans nouveaux cas, plus cette confiance-là va croître.»

Dans le centre-ville de Moncton, le besoin des touristes se fait toujours sentir, selon la directrice de l’agence de développement économique du Centre-ville de Moncton, Anne Poirier Basque.

On y retrouve plusieurs immeubles à bureaux, mais aussi plusieurs commerces, dont des restaurants, qui dépendent de l’achalandage offert par ces milieux de travail.

Elle croit que les entrepreneurs ont toujours besoin de clients, et qu’il est trop tôt pour dire si la bulle des provinces de l’Atlantique aura l’effet escompté.

«Il y a encore bien des gens qui ne sont pas retournés dans les gros établissements comme Medavie et la Banque Nationale, donc on a vraiment besoin de gens dans le centre-ville», dit-elle.

Légère reprise d’entrain au centre d’achats

Le centre d’achats CF Champlain, à Dieppe, n’est plus désert. On y voit quelques passants, même si on n’en est toujours pas à l’achalandage prépandémie.

Une employée masquée du magasin Spencer’s nous raconte que l’ouverture des frontières s’est traduite par une augmentation de clients dans son commerce.

«Nos affaires ont vraiment augmenté depuis que la bulle s’est ouverte. Nos chiffres d’affaires ont presque doublé», dit Madison Leaman.

Elle affirme que plusieurs visiteurs des autres provinces de l’Atlantique s’y sont pointés.

Un peu plus loin, au magasin de vêtements Roots, on n’a remarqué aucune augmentation.

«C’est plutôt mort depuis qu’on a ouvert nos portes le 27 mai», dit l’entrepreneur Randy Patterson.

Il affirme que plusieurs personnes sont venues au magasin pour obtenir des remboursements après avoir dépensé de l’argent obtenu en vertu de la prestation canadienne d’urgence puisqu’elles n’avaient pas réalisé que cet argent serait imposable.