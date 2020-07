Logements à louer: gare aux arnaques en ligne

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick demande à la population de faire preuve de prudence lorsqu’ils répondent à des annonces en ligne concernant la location d’un potentiel logement.

Plusieurs ont signalé cette fraude qui cible les locataires. Typiquement, la fraude fonctionne de la façon suivante: le fraudeur place une annonce pour un logement à louer, souvent sur des sites internet, en utilisant de l’information et des photos légitimes. Il y a toutefois un hic: le logement n’appartient pas au fraudeur.

Des victimes ont signalé qu’après avoir répondu à ces annonces, on leur a demandé de payer des centaines de dollars en argent comptant pour couvrir le premier mois de loyer et le dépôt de garantie pour ensuite découvrir par la suite que le logement n’appartient pas au fraudeur. Dans un cas particulier, des victimes sont arrivées avec leur camion de déménagement au logement qu’elles étaient censées louer pour découvrir qu’elles avaient perdu leur argent et qu’elles n’avaient nulle part où vivre.

Ce type de fraude a cours un peu partout dans la province depuis au moins un an, par l’entremise de différents sites web. La commission a émis des avertissements, tout comme les chambres immobilières, les services de police locaux et la GRC, depuis la fin 2019.

Le registraire de l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick, Mitch McLean, a dit que son organisation collabore étroitement avec les chambres immobilières pour lutter contre cette fraude.

Des signaux existent pour mieux détecter une fraude potentielle.

Le locataire potentiel ne peut pas voir le logement en personne avant de verser un dépôt;

On demande au locataire potentiel de verser le dépôt au moyen d’un transfert électronique ou de se présenter ailleurs qu’au logement pour verser un dépôt

On demande au locataire potentiel de ne pas prêter attention aux enseignes annonçant que la propriété est à vendre

Il y a des fautes d’orthographe et des erreurs typographiques dans les annonces et on pousse le locataire à agir rapidement

Si vous pensez avoir été la cible ou la victime d’une fraude liée à la location, communiquez avec la police.