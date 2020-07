Réouverture de trois lieux historiques de la province

Trois lieux historiques nationaux situés au Nouveau-Brunswick rouvriront bientôt leurs portes tout en offrant des services limités aux visiteurs.

Ainsi, le 20 juillet, les visiteurs auront accès au lieu historique national du Fort-Beauséjour – Fort-Cumberland, à Aulac. Des toilettes portables seront accessibles sur place et le pavillon de pique-nique sera ouvert.

Le gouvernement fédéral précise que le centre d’information des visiteurs ainsi que l’offre de camping du XVIIIe siècle resteront fermés pour la saison 2020.

Le 1er août, le lieu historique national du Monument-Lefebvre, à Memramcook, ouvrira à son tour.

Le centre d’information aux visiteurs, la boutique, l’exposition et le théâtre seront accessibles aux visiteurs.

Enfin, les lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l’Île-Beaubears, à Miramichi, rouvriront leurs portes le 1er août.

Le centre d’information des visiteurs sera accessible et le service de traversier du centre d’information des visiteurs à l’île sera offert, tout comme les visites guidées de l’île.

Les visiteurs pourront également utiliser les sentiers, les quais, des toilettes à fosse et l’aire de pique-nique.

Le programme de canot voyageur est annulé pour la saison 2020.

Le gouvernement fédéral recommande fortement aux visiteurs de bien planifier leur séjour en consultant le site web officiel du lieu historique national avant leur visite pour savoir ce qui est ouvert, ce à quoi s’attendre et comment se préparer pour leur visite.

Ottawa rappelle que la visite d’un lieu historique national sera différente de ce qu’elle était par le passé. Certains lieux historiques nationaux pourraient en effet réduire le nombre de visiteurs autorisés à entrer en même temps afin de respecter la distanciation physique et certains secteurs, salles ou bâtiments pourraient demeurer fermés pour des raisons de santé et de sécurité. – AN