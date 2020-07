Une cérémonie sobre pour le 150e du phare de Dalhousie

Le phare de Dalhousie a dû se contenter d’une célébration intimiste plutôt que d’un festival pour souligner son 150e anniversaire.

La fête n’aura pas été aussi grandiose qu’espérée.

Règles de distanciation obligent, ils n’étaient qu’une vingtaine d’invités – et à peine une quinzaine de spectateurs du public – à prendre part, samedi, aux réjouissances du 150e anniversaire du phare de la pointe Inch Arran de Dalhousie.

«C’est certain que c’est décevant, car ça faisait longtemps que nous travaillions sur la programmation. Nous avions prévu pratiquement un petit festival de trois jours pour souligner l’événement. Et au lieu de ça, on s’est contenté d’une petite cérémonie discrète. On ne l’a pas publicisée puisqu’en raison de la pandémie et des règles en place, nous ne voulions pas créer un attroupement au pied du phare», explique le conseiller de Dalhousie responsable des célébrations, Leigh Walsh.

Un gala avait été prévu initialement, et il avait même été question d’accueillir les grands voiliers. Une soixantaine d’entre eux auraient ainsi navigué dans les eaux de la Baie des Chaleurs ce mois-ci.

«On a jeté la serviette pour cette année en raison des circonstances particulières qui se sont présentées, mais on n’a toutefois pas abandonné l’idée de revenir avec une programmation bien étoffés l’an prochain si c’est possible, question de se reprendre pour la fête manquée. Mais pour cette année, puisque c’était le véritable 150e du phare, on a quand même décidé de faire un petit clin d’oeil. On ne pouvait pas passer à côté, ne rien faire pour notre phare, car c’est littéralement notre icône touristique ici à Dalhousie», exprime le conseiller.

Le phare de la pointe Inch Arran a été érigé en 1870, soit trois ans après que la province ait joint la Confédération canadienne. Depuis 2017, il fait officiellement partie des monuments patrimoniaux du Canada. Il figure parmi les plus anciens phares (toujours intacts) du Nouveau-Brunswick et même des provinces de l’Atlantique.

Dans un piteux état lorsqu’il fut cédé à la Ville (en 2016), il a depuis fait l’objet d’une cure de rajeunissement. En plus de procéder au changement de tous ses bardeaux de cèdres et d’être repeint, on a procédé à différents travaux d’embellissement sur son site afin de le rendre plus encore plus attrayant pour les visiteurs.

On a notamment effectué la pose de pavés, installé un cadran solaire et revu le design du stationnement.

Côté sécurité, plusieurs tonnes de pierres d’enrochement ont été déversées sur les parois des falaises afin de freiner l’érosion et donc, de permettre la conservation du site encore plusieurs années.

Faits intéressants, le comité des fêtes du 150e avait lancé, au cours des derniers mois, un défi sur les médias sociaux. Les internautes étaient invités à soumettre leurs plus beaux clichés du phare. Et ceux-ci ont été nombreux à répondre à l’invitation, photographiant la structure sous tous ses angles, toutes ses coutures, et dans tous les éléments. Certaines de ces photographies peuvent être vues sur la page Facebook du 150e du phare.