Une fête nationale française discrète

Imaginez un 15 août sans tintamarre. Eh bien cette année, le consulat général de France à Moncton n’a pas reçu la communauté française pour sa fête nationale à cause de la pandémie de COVID-19. C’est cependant sans importance pour les personnes originaires de l’Hexagone.

«J’avais même complètement oublié que c’était le 14 juillet, rit l’habitante de Moncton, Sophie Gayer. C’est en essayant de contacter Paris ce matin que j’en ai pris conscience. Je ne le fête pas du tout. J’ai dû aller une fois en huit ans à la réception du consulat. J’ai toujours détesté le 14 juillet, même quand j’étais en France. Je trouve bizarre qu’on ait choisi ce jour comme fête nationale, parce que c’était quand même un bain de sang.»

La Française fait référence à la prise de la Bastille, l’un des événements inauguraux de la Révolution française de 1789. Des émeutiers ont pris d’assaut la forteresse royale au prix d’une centaine de morts. Certains historiens pensent toutefois que le 14 juillet célèbre la fête de la Fédération de 1790, qui symbolise l’union de la nation.

«On se sent tellement loin de tout ça, confie de toute façon Mme Gayer. On a fêté nos huit ans au Nouveau-Brunswick, dimanche dernier. Ça, par contre, on en a parlé! On a aussi célébré la fête du Canada avec nos voisins lors d’un rassemblement de quartier. Je suis ravie d’avoir ma culture et mes origines françaises, qui ne sont pas négligeables, mais ça ne m’émeut pas plus que ça. Je suis très peu chauvine. Je me considère plus comme une citoyenne du monde.»

Rejet du nationalisme

Le politologue à l’Université de Moncton, Christophe Traisnel rappelle que le nationalisme a provoqué des massacres en Europe, notamment pendant les deux guerres mondiales. Le professeur d’origine française avance aussi que les partis politiques de son pays ont laissé pendant plusieurs décennies le monopole du patriotisme à l’extrême droite.

«Au Canada, il y a une forme de manifestation de l’identité beaucoup moins timide, observe-t-il. Je n’ai jamais constaté que nous fêtions plus que ça le 14 juillet en France. Nous avons une forme de patriotisme rentré et malaisé. Nous regardons le défilé militaire et le président répondre à quelques questions à la télévision… C’est une fête populaire plutôt qu’une démonstration nationaliste comme ici, où les gens n’ont pas d’institutions représentatives.»

M. Traisnel considère comme édifiante une anecdote du 14 juillet 2019 au consulat général de France à Moncton. Tous les invités ont assisté en silence à l’interprétation de l’hymne français par une chanteuse. Beaucoup d’entre eux ont en revanche repris en chœur le refrain de l’Ave Maris Stella.

«En tant que Français, nous n’avons pas besoin d’affirmer notre identité et nous n’avons pas cette remise en question quotidienne pour savoir comment l’exprimer, explique la travailleuse communautaire à Moncton, Mélanie Clériot. Nous avons un pays.»

Quelques célébrations privées

La résidente permanente du Canada remarque néanmoins qu’elle fête le 14 juillet depuis qu’elle se trouve à l’étranger, pour entretenir son lien avec ses origines. Plusieurs autres de ses compatriotes célèbrent aussi leur nation.

«Le 14 juillet, c’est plus une occasion de me réunir avec des amis, lâche le résident temporaire Alexis Adamczyk. On m’a proposé d’aller au resto, et si ça n’avait pas été ça, je serais resté chez moi, puis voilà… Je fête le 15 août aussi.»

Le propriétaire de la boutique Adorable Chocolat à Shediac, Frédéric Desclos organise des festivités en famille en l’honneur de son pays d’origine, mais sous la forme d’un repas-partage après avoir vécu neuf ans au Nouveau-Brunswick.

«C’est un repas un peu à la canadienne, commente-t-il en confiant inviter des Acadiens. Je suis bien ici, je ne suis pas nostalgique de la France même si j’aime mon pays. C’est néanmoins notre fête, nous restons français.»

Allons, enfants de la patrie!

Le 14 juillet vu par un Acadien

L’ancien correspondant du Nouveau-Brunswick auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie, Mathieu Caissie, a travaillé pendant cinq ans et demi en France. Il a donc vécu plusieurs 14 juillet à Paris.

«On ressent la grandeur de la France, témoigne-t-il à propos de l’événement. Le défilé militaire imposant montre le pouvoir de la République, sa volonté d’être une puissance internationale. Les gens sont festifs, mais pas comme ici. C’est un jour de fierté nationale au sens politique, historique. C’est moins une fête communautaire, culturelle et locale comme en Acadie.»

L’Acadien originaire de Cocagne raconte que le grand moment de la fête nationale à Paris a été pour lui les feux d’artifice tirés près de la tour Eiffel et qu’il qualifie de grandioses.