Circulation perturbée au centre-ville d’Edmundston

Des travaux risquent de compliquer la vie des gens qui vont circuler au centre-ville d’Edmundston au cours des prochaines semaines.

En raison de travaux de réfection du pont J.-Gaspard-Boucher, la circulation se fait sur une seule voie sur cette infrastructure depuis le début de la semaine.

Une équipe d’employés du ministère des Transports et Infrastructure s’affaire à la réfection de ce lien important entre la route 144 (rue Queen) et le Chemin Canada qui enjambe la rivière Madawaska à la hauteur du fleuve Saint-Jean et qui surplombe les stations d’Énergie Edmundston.

Selon les informations publiées en ligne par le gouvernement, la fin des travaux est prévue le 30 septembre.

Le pont Boucher a été inauguré par le premier ministre Louis J. Robichaud en octobre 1967.