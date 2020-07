Higgs ouvert à une bulle entre le Restigouche et la Gaspésie

Après avoir rejeté du revers de la main pendant plusieurs semaines l’idée de créer une bulle entre le Restigouche et la Gaspésie, le premier ministre Blaine Higgs se montre maintenant beaucoup plus ouvert à cette possibilité.

C’est ce qu’il a affirmé en entrevue avec le Telegraph Journal et CBC, notamment.

Selon CBC, la bulle Atlantique pourrait être élargie à la Gaspésie aussi tôt qu’à la fin de la semaine.

Réagissant au fait que la possibilité d’élargir la bulle atlantique au reste du pays était plus ou moins bien accueillie dans certaines provinces, le premier ministre Higgs a indiqué que d’autres options étaient sur la table.

«Je pense à la région du nord de la province et à quelques villages du Québec, en Gaspésie», a-t-il indiqué.

Si cette option devait se concrétiser, les citoyens de Pointe-à-la-Croix et des environs n’auraient plus à se mettre en quarantaine pendant 14 jours lorsqu’ils se rendraient au Restigouche, et vice-versa.

«Ce serait possible, a dit le premier ministre au Telegraph Journal. Nous avons maintenant un registre électronique qui nous permet de vérifier d’où les gens viennent quand ils traversent la frontière néo-brunswickoise.»

«C’est une option que j’étudie en ce moment. J’ai parlé avec la Santé publique à ce sujet. Même si nous n’ouvrons pas totalement la frontière, il serait possible de faire preuve de plus de flexibilité envers les citoyens de ses communautés frontalières.»

Pour le moment, on ignore la taille que pourrait faire la bulle proposée.

Il n’est pas clair si toute la Gaspésie ferait partie d’une éventuelle bulle, où seulement la région de Pointe-à-la-Croix.

On ignore également si les Québécois vivant dans la région qui sera désignée pour faire partie de la bulle auront seulement accès à la région immédiate de Campbellton et au Restigouche ou s’ils pourront voyager dans les quatre provinces de l’Atlantique sans avoir à se mettre en quarantaine.

Depuis la création de la bulle Atlantique, il y a deux semaines, les quatre provinces touchées ont rapporté de nouveaux cas de COVID-19.

Le Québec, de son côté, rapporte en moyenne une centaine de nouveaux cas par jour, mais très peu à l’est de la ville de Québec.

Escouades sanitaires déployés en Gaspésie

Pendant ce temps, l’arrivée en Gaspésie de milliers de visiteurs estivaux a incité les autorités régionales de santé publique à déployer des escouades sanitaires qui les sensibilisent aux mesures visant à contrer la transmission du coronavirus.

Ces équipes débutent cette semaine leurs interventions à Carleton-sur-Mer, en Haute-Gaspésie ainsi que dans la Côte-de-Gaspe afin de couvrir l’ensemble du territoire gaspésien.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, qui a délégué ces escouades sur le terrain, affirme qu’une collaboration étroite a été établie avec les villes et les municipalités particulièrement prisées par les touristes.

Les équipes d’une dizaine d’intervenants par ville ou municipalité seront à pied d’œuvre chaque jour, de 12 h à 20 h, au moins jusqu’au milieu du mois prochain. Des distributions de masques doivent aussi avoir lieu.

Des roulottes de dépistage sans rendez-vous parcourront les secteurs les plus achalandés de la Gaspésie.

La première roulotte mobile est disponible à Percé à compter de ce mercredi. Elle est située sur le terrain de l’ancien Motel Flynn, sur la route 132.

La population de Percé est de quelque 3200 personnes, mais le tourisme estival provoque un achalandage exceptionnel dans la petite municipalité.