Marche de solidarité en appui aux lockoutés de Red Pine

Les résidents d'Allardville et de Saint-Sauveur se sont mobilisés pour les 23 travailleurs du site Red Pine, qui sont en lock-out depuis cinq mois. - Acadie Nouvelle: Allison Roy

La communauté d’Allardville s’est donné rendez-vous devant le site d’enfouissement Red Pine, mercredi matin, afin de démontrer son appui aux 23 travailleurs en lock-out.

À 7h déjà, ils étaient plus d’une soixantaine à faire bloc à l’entrée du site de gestion des déchets.

Nathalie Paulin, une des organisatrices, a souligné que l’événement visait non seulement à appuyer les syndiqués, mais également à faire entendre à la partie patronale le désaccord de la communauté.

«On trouve ça déplorable que 23 employés sont toujours en lock-out depuis le 13 février. Nous, on considère que ce n’est pas une façon de négocier.»

Le conflit en question a commencé cet hiver après presque deux ans de discussions infructueuses entre les deux parties.

La gestion de la Commission des services régionaux (CSR) Chaleur, étant incapable d’arriver à une entente sur deux points soit, les congés syndicaux et les congés de maladie, avait alors décrété un lock-out.

«Pour avoir moi-même fait partie d’un syndicat, je crois que les employeurs utilisent de plus en plus de tactiques comme ça pour contrôler leurs employés», a poursuivi Mme Paulin.

«Les congés de maladie et les bénéfices, par exemple, ce sont des points que nous avons établis des années passées. Une nouvelle convention collective ne devrait pas nous faire retourner en arrière, mais devrait plutôt améliorer notre sort.»

La CSR Chaleur réclame le droit de demander un certificat médical à ses employés dès le premier jour d’absence si un abus était soupçonné (par exemple des congés répétés les vendredis).

Aux dernières nouvelles, la direction souhaiterait aussi avoir la liberté d’exiger un avis de délais raisonnables lors de congés syndicaux et le pouvoir de gérer combien de travailleurs peuvent s’absenter en même temps.

Les gens d’Allardville ne sont pas d’accord.

Ils sont d’autant plus frustrés de se sentir mis à l’écart sur leur territoire.

«Au début, ni Pointe-Verte, ni Beresford, ni Bathurst ne voulaient le site d’enfouissement», a rappelé Normand Friolet, un entrepreneur de la région.

«Moi, j’ai fait partie du comité qui a finalement accepté le projet à Allardville. On m’avait dit que tant et aussi longtemps que je voudrais rentrer ici, je pourrais le faire. Mais ce n’est plus le cas.»

À l’époque, une politique d’embauche avait aussi été votée par la Commission des déchets solides Nepisiguit-Chaleur stipulant que tous les employés réguliers et saisonniers devaient être des résidents d’Allardville et de Saint-Sauveur.

Le fait que les travailleurs de remplacements ne viennent pas tous de la région jette encore de l’huile sur le feu.

«Moi j’ai des enfants qui pourraient travailler ici, mais la direction du site engage des membres de leur famille pour faire le travail d’été», a dénoncé Jean-Yves Gauvin.

Le lock-out tourmente aussi Maurice Doiron, un contractant local.

«Le site est mon employeur numéro un depuis son ouverture», a-t-il témoigné.

Mais depuis le début du conflit, les choses se seraient compliquées pour lui.

«Je suis toujours resté pacifique des deux côtés. Mais là, ça rend ma tâche vraiment difficile. Si j’entre ici, je crève le coeur à mon monde, vous voyez?»

Le site d’enfouissement Red Pine est l’une des seules industries de cette taille dans la région d’Allardville.

De loin ou de près, la majorité des résidents se sentiraient alors interpellés par le conflit.

«Il n’y a pas un jour qui passe que les gens ne parlent pas du lock-out. C’est le sujet de conversation partout! Et les gens ne comprennent pas. Tout le monde est frustré», a ajouté l’entrepreneur.

Vers 8h, les partisans, incluant plusieurs citoyens de la Première Nation Pabineau, ont entrepris une marche de solidarité jusqu’aux bureaux de la CSRC, où ils auraient tenté, sans succès, de discuter avec la direction.

En tout, plus d’une centaine de personnes auraient participé au rassemblement.

Reprise des négociations

Robert Lemoignan, représentant du Syndicat canadien de la fonction publique, confirme qu’après plusieurs mois d’inactivité, les deux parties devaient enfin reprendre les discussions en personne, mercredi après-midi.

«On y va avec une attitude positive et on va voir ce qui est sur la table», a-t-il témoigné.

La CSRC aurait présenté une nouvelle offre au syndicat la semaine dernière.

Sans trop en dire, M. Lemoignan laisse toutefois entendre que les points en litiges doivent encore être travaillés.

«Il y a de petites choses qui ont changé, mais pas assez pour dire qu’il y a une entente», a-t-il résumé.