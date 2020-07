Mathieu Caissie: de la SANB aux progressistes-conservateurs

Le candidat malheureux à la présidence de la SANB, Mathieu Caissie discute avec le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick d’une potentielle candidature à une élection provinciale. Il souhaite expliquer pourquoi ce n’est pas paradoxe pour lui.

«Notre système électoral de type britannique favorise deux grands partis, dont celui des progressistes-conservateurs, expose-t-il. Les Acadiens doivent être forts dans chacun d’eux. Ils ne peuvent pas ne pas être présents dans le gouvernement. Ils doivent détenir la balance du pouvoir.»

M. Caissie fait aussi valoir que le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick a fait avancer les droits des Acadiens. Il rappelle que Richard Hatfield a mis en œuvre la Loi sur les langues officielles de la province et a fait adopter la Loi 88 reconnaissant l’égalité entre les francophones et les anglophones, par exemple.

«Blaine Higgs était unilingue anglophone. Il a depuis amélioré son français, mais ce n’est pas parfait, reconnaît le trentenaire. Cependant, je ne pense pas qu’il soit défavorable à l’Acadie et au nord de la province, comme le veut la perception de la population, accentuée par l’opposition officielle. Ça accentue le besoin d’une voix acadienne forte au sein du gouvernement.»

Celui qui s’est impliqué dans plusieurs organismes acadiens met par ailleurs la coalition du Parti progressiste-conservateur avec l’Alliance des gens sur le compte d’une solution de dernier recours. Il affirme aussi ne pas avoir constaté de décision majeure à l’encontre des droits des francophones pendant le mandat de Blaine Higgs.

«Il y a de la place pour une amélioration, c’est pour ça qu’il faut des Acadiens pour revendiquer nos droits au sein du parti», explique-t-il.

Le diplômé de l’Université de Moncton (U de M) en administration des affaires et en droit déclare en outre se préoccuper de la santé des finances publiques et de l’économie du Nouveau-Brunswick.

«Tout ne tourne pas autour des questions linguistiques pour les Acadiens, souligne-t-il. Mon appui pour le Parti progressiste-conservateur vient d’une analyse complète de la situation. Je crois que le gouvernement actuel n’est pas contre les francophones ni contre le développement du nord. Il est pour le développement global de la province.»

L’Acadien originaire de Cocagne réfléchit à se présenter dans la circonscription de Baie-de-Shediac-Dieppe.

Le Parti progressiste conservateur s’est dit incapable de donner une confirmation de l’existence de discussions entre lui et M. Caissie, mais ne les a pas niées non plus.

«Est-ce que les conservateurs peuvent gagner une majorité lors les prochaines les élections?, interroge le professeur à l’école des hautes études publiques de l’U de M, Roger Ouellette. Ce sera plus à leur portée s’ils ont des candidatures francophones fortes. C’est sûr que quelqu’un comme Mathieu Caissie, connu dans sa communauté, serait une prise pour eux.»

M. Caissie a présenté sa candidature à la présidence de la SANB en mars. Il a cependant perdu face à Alexandre Cédric Doucet en juin (250 voix contre 414). Il a auparavant été correspondant du Nouveau-Brunswick auprès de l’Organisation internationale de la francophonie pour le gouvernement provincial.