UNI: Bas-Caraquet refuse de perdre un autre acquis

Au cours des dernières années, les citoyens de Bas-Caraquet se sont mobilisés pour sauver leur église et leur école. Ils ne veulent pas perdre un autre acquis.

La semaine dernière, UNI Coopération financière a annoncé la fermeture permanente de trois points de service dans le nord de la province, à Bas-Caraquet, Grande-Anse et Saint-Jacques (Edmundston).

La succursale de Saint-Basile sera transformée en centre d’appels du Centre contact client d’UNI.

À Bas-Caraquet, des résidents digèrent mal la décision. Des formulaires de plaintes ont été rendus disponibles dans les commerces de la municipalité. Une pétition pourrait être mise en circulation bientôt.

«Il y a un groupe de citoyens qui est en train de s’organiser avec une pétition. On va les appuyer, on ne peut faire autrement, mais il faut savoir que la décision est pas mal coulée dans le béton», dit René Friolet, maire-adjoint de Bas-Caraquet.

À l’heure actuelle, la stratégie du conseil municipal consiste à préserver un maximum de services possible.

«C’est décevant ce qui se passe. On veut faire le suivi avec UNI pour voir quelles sont nos options. L’édifice est fermé, mais il y a des services qui peuvent rester dans la municipalité. Le guichet automatique va rester. On veut s’assurer qu’on garde le plus de services possible dans le village», ajoute M. Friolet.

Le maire de la municipalité, Roger R. Chiasson, s’est retiré du dossier, car il travaille au siège social d’UNI Coopération financière à Caraquet. Il n’a pas été impliqué dans le dossier de fermeture, assure-t-il.

À Grande-Anse, la fermeture a été fortement dénoncée par le maire Gilles Thériault, mais ce ne sont pas tous qui ont apprécié cette vive réaction, admet-il.

«On a pris contact avec UNI. La porte est ouverte pour des discussions. Par contre, il y a pas mal une diversité d’opinions de la part du public et des membres du conseil. Je cherche ainsi un mandat clair de la part du conseil pour savoir quelle est la position de la municipalité.»

Une réunion extraordinaire aura bientôt lieu à Grande-Anse pour préciser la position officielle de la municipalité face à la fermeture de la caisse populaire, fondée en 1938.

De son côté, le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, n’a eu aucun écho d’une mobilisation citoyenne. La semaine dernière, il a déclaré à l’hebdomadaire Info-Weekend qu’il n’était pas surpris par la décision d’UNI, même s’il comprend la déception des citoyens. Il a ajouté que la transformation de la succursale de Saint-Basile en centre d’appels demeure positive, car des emplois sont maintenus dans la région.