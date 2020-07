C.A. de Vitalité: quatre nouveaux membres nommés par le gouvernement

Le conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité est à nouveau complet. Les quatre postes vacants – dont deux liés à des démissions – ont été pourvus au cours des dernières semaines.

Ces ajouts au conseil ont été entérinés récemment, sans tambour ni trompette, par le bureau du ministre de la Santé.

On se souviendra que depuis le début de l’année, le conseil fonctionnait avec deux membres en moins en raison des démissions des conseillers Jean-Marie Nadeau et Norma McGraw.

Ceux-ci avaient claqué la porte de l’organisation dans la foulée de la décision du gouvernement Higgs de fermer certaines urgences rurales durant la nuit, une avenue qui fut par la suite abandonnée. Les conseillers démissionnaires s’étaient insurgés de la complicité de Vitalité à cette proposition.

À ces deux noms sont venus récemment s’en ajouter deux autres, soit le conseiller élu Gabriel Godin (Bathurst) et la conseillère membre d’office Janie Levesque, représentante du Comité professionnel consultatif.

Comme pour les élections municipales, celles des membres devant composer les conseils d’administration des réseaux de santé ont été repoussées d’une année en raison de la COVID-19. Et comme pour le domaine municipal, afin d’assurer une continuité et une stabilité au conseil, les élus actuels se sont vus proposer d’étirer leur mandat d’une année, question de se rendre jusqu’à la prochaine élection.

M. Godin et Mme Levesque ont toutefois décliné l’offre de le prolonger leur mandat, le premier pour des motifs personnels, l’autre pour des raisons d’ordre professionnelles.

«On a regardé le profil de compétences de notre conseil et, à partir de là, observé les zones où il semblait y avoir des manques. De là, nous avons recommandé ces trois candidats au ministre de la Santé», explique le PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne.

Qui sont ces membres?

D’abord, le docteur à la retraite Aurel Schofield. Ce dernier a été directeur fondateur du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et occupé nombre de postes de direction au sein d’une multitude d’organismes et de groupes de recherche dans le domaine de la santé. Il est notamment récipiendaire de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du mérite de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

L’autre nouveau visage est l’avocate Monica Barley. Elle se spécialise dans les litiges en droit successoral, des contrats, de l’emploi et administratif. Elle a siégé sur différents conseils d’administration, dont la Corporation 3+, le Carrefour pour femmes ainsi que le Centre de pédiatrie sociale Sud-Est. Elle a brigué la chefferie du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick en 2016.

Finalement, Liza A. Robichaud. Celle-ci est également une avocate d’expérience. Elle a ouvert son propre cabinet et siège à plusieurs conseils d’administration, dont celui de la Chambre de Commerce Chaleur.

«On est vraiment heureux de voir que le ministre a accepté nos recommandations pour ces trois personnes qui seront sans aucun doute des ajouts de qualité pour le conseil d’administration», exprime M. Lanteigne.

Pour sa part, le remplaçant de Mme Levesque a été dévoilé lors de la dernière réunion publique du conseil d’administration. Il s’agit de Justin Morris. Le choix de ce dernier n’est pas assujetti à une nomination ministérielle, mais plutôt une nomination du conseil.

Compétences

Cette situation reste néanmoins peu orthodoxe puisque le conseil d’administration se retrouve désormais avec trois nouveaux membres désignés par le ministère qui remplissent les chaussures de trois conseillers auparavant élus par la population et représentant des régions bien précises.

M. Lanteigne n’y voit toutefois rien de dérangeant, surtout dans l’optique où ces postes ne sont que temporaires, soit pour un mandat très bref.

«On parle de moins d’une année puisque, en théorie, des élections doivent avoir lieu d’ici la fin mai 2021», précise-t-il.

Cela dit, le PDG ne cache pas que son souhait – ainsi que celui du conseil – serait d’opter pour un autre modèle de gouvernance pour ce qui est de la constitution des prochains conseils d’administration. Ils préféreraient ainsi un modèle basé sur les compétences des conseillers plutôt que le suffrage populaire. On ne parlerait ainsi plus d’élections, mais de nominations. D’autres impératifs que les compétences à proprement parler – comme la représentation des communautés – seraient également utilisées pour le choix des candidats.

M. Lanteigne avoue qu’en dépit de ce souhait, il est peu probable qu’un nouveau modèle soit mis en place avant la prochaine élection pour le remplacement des membres du conseil d’administration.

«Nous n’en sommes pas encore là. Mais c’est la position du conseil d’en arriver à un tel modèle basé davantage sur les compétences. C’est généralement ce qui arrive lorsqu’une organisation prend de la maturité. Ça se voit partout ailleurs», dit-il.