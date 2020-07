L’opposition aux petits réacteurs nucléaires s’organise au N.-B.

Le choix du nucléaire mérite un débat public, estime un groupe de citoyens préoccupés par le pari risqué du Nouveau-Brunswick de soutenir le développement des petits réacteurs modulaires.

Dans une lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau, la Coalition pour le développement énergétique responsable au Nouveau-Brunswick s’inquiète du projet énergétique ambitieux dans lequel la province s’est engagée.

«Nous nous opposons à l’expansion du nucléaire et pensons que le gouvernement ferait fausse route s’il finançait le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires avec des fonds publics.»

Cette coalition a été formée plus tôt cette année par le groupe Concerned Citizens of Saint John, les chapitres de Fredericton et Saint-Jean du Conseil des Canadiens, et accompagnés des organismes Leap4wards, Rural Action and Voices for the Environment et Sustainable Energy Group Carleton County.

En 2018, le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait annoncé en grande pompe un investissement de 10 millions $ dans le groupe de recherche nucléaire sur les petits réacteurs modulaires. Deux entreprises, Advanced Reactor Concepts Nuclear et Moltex, se sont engagées à verser chacune 5 millions $ pour mener des activités de recherche et de développement et ont ouvert leurs bureaux à Saint-Jean.

En décembre 2019, le gouvernement provincial s’est aventurée encore un peu plus loin sur ce chemin en signant un protocole d’entente avec l’Ontario et la Saskatchewan, dans lequel les trois gouvernements s’engagent à collaborer sur le développement de cette technologie.

Ni le projet de réacteur de 100 mégawatts à combustible en métal refroidi au sodium sur le lequel travaille ARC Nuclear, ni le projet de réacteur à sels stables de 300 mégawatts présenté par Moltex Energy n’ont atteint le stade du développement commercial.

Les petits réacteurs modulaires n’existent encore nulle part en Occident, mais Ottawa les considère comme prometteurs.

D’une taille équivalente à celle d’un gymnase, ils sont conçus pour être construits à plus petite échelle que les réacteurs nucléaires conventionnels et impliquent des coûts d’investissement plus bas.

Les deux entreprises espèrent pouvoir construire des modèles de démonstration à proximité de la centrale de Point Lepreau d’ici 2035 et vantent l’idée de faire du Nouveau-Brunswick un exportateur de petits réacteurs.

En concentrant ses efforts et ses ressources financières sur un projet incertain et de longue haleine, la province risque de se priver des moyens de mener une transition énergétique rapide, croient les membres de la Coalition pour le développement énergétique responsable au Nouveau-Brunswick.

«Il faudra plus de dix ans avant que ces prototypes soient conçus, construits, prouvés sécuritaires, fiables et rentables. Nous devrions plutôt créer dès aujourd’hui des programmes pour réduire la demande en énergie en aidant les gens qui veulent améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Nous devrions faciliter le remplacement des énergies fossiles actuelles par des sources d’énergie renouvelables capables de produire de l’électricité et des flux de trésorerie d’ici trois ans», plaide David Thompson, l’un des porte-paroles du regroupement.

Le citoyen de Saint-Jean estime que le développement des projets énergétiques communautaires créerait davantage d’emplois et profiterait à davantage de régions que le modèle actuellement privilégié.

«Nous voulons convaincre les décideurs et la population que l’expansion du nucléaire n’est pas une bonne idée. Il faut que les Néo-Brunswickois soient consultés. Nous demandons un retrait de toutes les énergies non renouvelables créatrices d’émissions polluantes ou de déchets dangereux pour lesquels il n’existe pas de solution de stockage permanente.»

La coalition entend mener des actions de sensibilisation au cours de prochains mois, et compte mobiliser les jeunes générations autour de cet enjeu.