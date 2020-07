Qui gérera le Centre de services maritimes à Bas-Caraquet?

La directrice générale et le président du Comité du port de Caraquet, Maude Michel et Aldrice Comeau. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Tout porte à croire que le Comité du port de Caraquet et la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP) seraient engagés dans une course pour l’obtention du contrat de gestion du Centre de services maritimes de Bas-Caraquet et de son ber cavalier de 300 tonnes, selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle.

La Société de développement régional (SDR) prévoit se départir de ses installations de Bas-Caraquet qu’elle dirige sous le nom de Gestion Provinciale Ltée. Elle les confierait au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, qui s’occupe déjà de deux autres centres semblables à Shippagan et à Grand Manan.

Gestion Provinciale Ltée a assuré la gestion du service de mise à l’eau et d’entreposage des bateaux à Bas-Caraquet au nom du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (MAAP) en août 2016 lorsque les actifs du chantier naval ont été acquis par le gouvernement libéral de Brian Gallant.

«Des discussions ont lieu afin d’assurer la transition du service vers le MAAP, qui évalue présentement différentes possibilités», a laissé savoir Mary-Anne Hurley-Corbyn, directrice des communications à la SDR.

Parmi ces possibilités évoquées, le MAAP en accorderait ensuite la gestion à la FRAPP, qui possède déjà l’expertise en gérant le Centre de services maritimes de Shippagan avec son ber cavalier local d’une capacité de 200 tonnes.

Questionné à ce sujet, le directeur général de la FRAPP, Jean Lanteigne, a indiqué qu’il n’avait eu aucune indication dans ce sens de la part de Fredericton pour le moment.

Ces échos émanant de la capitale ont convaincu le Comité du port de Caraquet de ne pas attendre le coup de départ de cette course avant d’envoyer rapidement une lettre à Cade Libby, président de la SDR, afin de démontrer un fort intérêt à assurer la gérance du site maritime voisin.

Question d’avoir encore plus de poids dans ses intentions, le président de l’administration portuaire de Caraquet, Aldrice Comeau, a reçu l’appui de la Ville de Caraquet, du village de Bas-Caraquet, du Comité de sauvegarde du chantier naval de Bas-Caraquet et du complexe industriel AcadieNor Caraquet.

«Nous avons l’expérience de gestion de petits ports. Nous ne sommes pas des experts en développement économique, mais on nous a contactés parce que tout ce que nous touchons se transforme en succès. En obtenant la gestion à Bas-Caraquet, on garde une expertise locale efficace et des emplois, on améliore les services existants. Nous avons reçu aussi un appui unanime de notre conseil d’administration et c’est pourquoi nous voulons soumettre notre candidature», a mentionné la directrice générale du Comité du port de Caraquet, Maude Michel.

Le maire de Bas-Caraquet, Roger R. Chiasson, rappelle la vocation maritime historique de Bas-Caraquet en guise d’argument favorable à la soumission du comité portuaire de la ville voisine.

«C’est notre niche à Bas-Caraquet. On sait comment gérer ça. Nous n’avons rien contre la FRAPP ni contre Shippagan. Nous voulons seulement garder la gestion de nos installations. Nous avons une expertise pertinente et des gens de confiance. Ce centre amène des retombées importantes dans nos communautés et on ne verrait pas d’un bon œil de voir quelqu’un de l’extérieur venir en assurer la gestion. On s’est battu bec et ongles pour garder ces installations et apprendre que le gouvernement songe à les donner à la FRAPP, ça fait mal. On tient à nos choses et on veut les gérer nous-mêmes.»

Président du Comité de sauvegarde du chantier naval de Bas-Caraquet, Dave Cowan est d’avis que les intentions du Comité du port de Caraquet correspondent très bien aux idées de son groupe.

«Le Comité du port de Caraquet a des idées qui ressemblent aux nôtres. On a la même ligne de pensée. Quand on a entendu les rumeurs de Fredericton, c’était inquiétant. On a rapidement appuyé le comité dans son intérêt. On a des professionnels chez nous et on veut les garder», a-t-il signifié.

Les centres offrent des services de levée, de mise à l’eau et d’entreposage de bateaux, ainsi qu’une variété d’autres services connexes. Ils répondent principalement aux besoins des secteurs des pêches commerciales et de l’aquaculture, mais accueillent également des plaisanciers, navires commerciaux et bateaux de service.