Des nanobrasseurs pourront bientôt livrer leur bière à votre porte

Au Nouveau-Brunswick, certains petits producteurs de boissons houblonnées auront bientôt la possibilité de livrer leur produit directement chez le consommateur.

Alcool Nouveau-Brunswick a répondu favorablement à la requête soumise par 11 nanobrasseries au mois d’avril. Ces producteurs artisanaux, qui ne disposent généralement ni d’une salle de stockage, ni d’une devanture de magasin, produisent le plus souvent dans un petit local, voire le sous-sol de leur maison. Actuellement, ils ne sont autorisés à vendre leur boisson qu’auprès des magasins d’alcool, des bars et des restaurants disposant d’une licence.

«Certains de ces nouveaux entrants n’ont plus été capables de vendre du tout en raison des mesures de confinement, leur accès au marché a été coupé du jour au lendemain», indique Christine Comeau, directrice de l’Association des producteurs d’alcool artisanal du Nouveau-Brunswick.

Sarah Bustard, porte-parole de la société de la Couronne, confirme que leur demande a été entendue.

«Alcool Nouveau-Brunswick travaille avec ces nanobrasseries pour leur offrir la possibilité de vendre aux consommateurs sans licence d’agence de brasserie ou de magasin d’agence de fabrication, écrit-elle dans un courriel. Les discussions sont en cours et à ce jour, il n’y a pas de date précise lorsque ces nanobrasseries seront légalement autorisées à vendre directement aux consommateurs.»

De son côté, Christine Comeau assure qu’une entente sera signée dès la semaine prochaine pour autoriser ces 11 nanobrasserie à procéder à de la vente directe. Elle rappelle qu’Alcool Nouveau-Brunswick n’impose aucune marge sur le prix de vente pour ce type de transaction. «Si les amoureux de bières artisanales veulent soutenir les producteurs locaux, la vente directe est leur meilleure option», lance Mme Comeau.

Voici la liste des brasseries concernées: Brasserie Chockpish (Dieppe), Bières artisanales du Grand Monk (Moncton), Timber Ship Brewing (Miramichi), 3FlipBrewing (Fredericton), Broue du Païen (Saint-Marie-de-Kent), O’Creek Brewing Company (Dieppe), Microbrasserie Houblon-Pêcheur (Village-des-Poirier), Acadie-Broue (Moncton), Off Grid Ales (Harvey Station), Morale brewsters (Oromocto) et Niche Brewing (Hanwell).

Carine Luys, de la Brasserie Chockpish, est enthousiasmée par un tel changement. «Je suis contente de voir qu’en deux mois et demi, notre réalité a été comprise. C’est une belle avancée, on fait un bond de géant», exprime-t-elle.

La brasseuse croit que le sentiment d’urgence lié à la pandémie a permis de faire bouger les lignes rapidement.

Cet assouplissement fait suite à d’autres initiatives prises par la province. Au mois d’avril, Fredericton a d’abord permis aux restaurants de vendre de l’alcool à leurs clients lors de commandes à emporter ou de livraisons.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick propose désormais des changements à la Loi sur la réglementation des alcools, une première en 12 ans. Les amendements permettraient de rendre légal, pour les clients, le fait d’emporter une bouteille de vin chez eux, qu’ils ont achetée et ouverte dans un restaurant. Les restaurants et organisations pourraient également demander deux licences d’événements spéciaux par an, et les clients auraient le droit d’apporter leur propre vin dans un restaurant.

Ces modifications sont passées en seconde lecture le mois dernier et doivent encore franchir l’étape d’une troisième lecture pour être adoptées à l’Assemblée législative et entrer en vigueur.