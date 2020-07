Homard: les pêcheurs du Sud-Est sont de plus en plus optimistes

La pêche s’est déroulée mieux que prévu dans la zone 23, dans le Nord-Est, ce qui rehausse le moral des homardiers de la zone 25, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Ils prendront la mer le 10 août.

Le danger immédiat de la pandémie s’est quelque peu résorbé, les usines sont prêtes à transformer le homard et les pêcheurs frétillent d’impatience. La situation a évolué pour le mieux pour cette industrie.

Il y a quelques mois à peine, ces mêmes pêcheurs se demandaient s’il y aurait bel et bien une saison de la pêche, alors qu’Ottawa étudiait différentes possibilités pour limiter la propagation de la COVID-19.

Cette crainte est maintenant écartée puisque la saison de pêche dans la zone 23 s’est déroulée sans accroc, ou presque. Le ministère des Pêches et Océans a annoncé que la saison dans le Sud-Est se déroulera du 10 août au 11 octobre.

La saison de pêche au homard dans la zone 23, qui s’étend de Dalhousie à Pointe-Sapin, jette un peu de lumière sur les prix qui seront offerts pour le crustacé.

Ce printemps, les pêcheurs ont reçu entre 4,50$ et 5$ la livre, ce qui semble acceptable pour la plupart des homardiers.

Les pêcheurs du Sud-Est s’entendent pour dire qu’il ne s’agira pas d’une saison record, mais en 21 ans de pêche au homard, Debbie Thompson en a vu d’autres.

«Je n’aurais peut-être pas dit ça il y a quelques mois, mais je pense que ce sera une bonne saison. Le marché local achète plus de homard et le marché extérieur est en train de s’ouvrir», dit la capitaine, dont le port d’attache est à Richibucto.

Elle espère que les prix resteront stables et qu’on n’imposera pas une limite de prises aux pêcheurs.

Limiter les débarquements est peu probable puisque les usines de transformations ont maintenant plus de travailleurs étrangers qu’au début de la crise, selon elle.

«Je suis optimiste, mais les choses peuvent changer à n’importe quel moment.»

Patrick Landry, de Petit-Cap, est l’un de ceux qui a hâte d’être au large. Il pêche le gaspareau en attendant, histoire de se changer les idées, mais la saison du homard dans la zone 25 est son vrai gagne-pain.

«Il n’y a pas de raison que ça ne serait pas une bonne saison. Les acheteurs se battent pour le homard et ils ont monté les prix. Leurs congélateurs sont vides, ils veulent du homard», dit-il.

Tout comme Debbie Thompson, il estime qu’une limite sur les débarquements est peu probable puisque les usines ont été en mesure de remonter la pente.

La possibilité d’une deuxième vague de COVID-19 est toujours là, mais pour l’instant, «le ciel est clair et la mer est calme», selon le jeune pêcheur.

«On est chanceux qu’on est dans une place où on a pu fermer les frontières à temps et qu’on a pu contenir tout ça.»

Dans la région de Richibucto-Village, Freddy Daigle mène un équipage de quatre pêcheurs. Il se croise les doigts pour que la saison soit bonne.

«Je crois que ça va bien aller s’il n’y a pas d’autres cas de COVID-19.»

Le pêcheur affirme que la possibilité d’une deuxième vague l’inquiète. Ses dépenses sont élevées. L’appât coûte environ 25 000$ par saison, le carburant varie entre 10 000$ et 40 000$, et les salaires des hommes de pont se chiffrent à environ 30 000$, nous énumère-t-il.

Il croit par contre que si tout se passe bien, le prix d’une livre de homard va demeurer stable à environ 5$.

«Si c’est plus, tant mieux, et si c’est moins, on fera avec.»

Pendant ce temps, l’Union des pêcheurs des Maritimes continue de faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir davantage de soutien financier pour les pêcheurs, mais sans grand succès jusqu’à maintenant.

«Il y a eu de belles annonces. Le 14 mai, la ministre a annoncé qu’il y aurait un programme spécial pour les pêcheurs, sauf qu’on n’a pas encore accès aux détails de ce programme-là, et on ne sait pas encore quand l’argent sera disponible», explique Martin Mallet, directeur général de l’UPM.

Les contraintes financières sont encore plus importantes pour ceux qui viennent de faire leur entrée dans le domaine.

«Pour plusieurs, ça a été très dispendieux d’investir pour devenir un pêcheur, et dans la plupart des cas, ils ne rencontrent pas les critères d’accès aux différents programmes.»

Malgré tout, il faut s’attendre à une saison de pêche au homard «acceptable» dans la zone 25, selon lui.

Il estime par contre que le Nouveau-Brunswick et l’industrie de la pêche ne sont pas à l’abri d’une deuxième vague du virus.

«Si on devait avoir une éclosion de COVID-19 dans les usines, ça pourrait être désastreux.»

Martin Mallet affirme aussi que 30% des membres de l’UPM ont 60 ans et plus, et que leur santé serait en danger en cas d’une deuxième vague.