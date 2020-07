Imbroglio à Fredericton: non, Louis Léger n’est pas le nouvel ombud 

Blaine Higgs n’a pas nommé son chef de cabinet au poste d’ombud du Nouveau-Brunswick, contrairement à ce qu’ont cru certaines personnes cette semaine.

Une rumeur folle voulant que le chef du cabinet du premier ministre, Louis Léger, ait été nommé ombud a commencé à circuler mercredi matin. Se pouvait-il que Blaine Higgs ait confié à l’un de ses proches conseillers la responsabilité d’enquêter sur le gouvernement et les organismes publics? Avait-il vraiment osé faire cela en pleine pandémie et à l’insu de tous?

L’ombud par intérim, Charles Murray, raconte en entrevue téléphonique qu’il en a eu vent de la rumeur très rapidement.

Dès mercredi matin, il a commencé à recevoir des courriels et des appels de gens qui se demandaient ce qui se passait ou qui voulaient le féliciter pour son travail au cours des dernières années.

«C’était un peu comme assister à mes propres funérailles», dit-il en riant.

Ce haut fonctionnaire de l’Assemblée – qui occupe le poste de commissaire à l’intégrité en plus d’être l’ombud par intérim – a vite mis le doigt sur la cause de cet imbroglio.

«Il y a quelques semaines, on a embauché un nouvel avocat. Le jeune homme s’appelle Louis Léger. Par hasard, c’est le même nom que le chef de cabinet de M. Higgs», dit-il.

Lorsque ce nouvel employé a commencé à envoyer des courriels à gauche et à droite, les gens ont cru à tort qu’ils avaient affaire au bras droit du premier ministre.

«Dans le système du gouvernement, les courriels sont identifiés par notre nom et ensuite par le bureau dans lequel on travaille. Alors quand les gens reçoivent les courriels de M. Léger, c’est écrit “Louis Léger (OMBUD)”», explique Charles Murray.

Des membres de son équipe qui n’étaient pas au courant de l’embauche de cet avocat étaient eux aussi confus. Il a dû leur expliquer qu’il ne s’en allait nulle part et que Louis A. Léger (l’avocat) n’était pas la même personne que Louis Léger (le chef de cabinet de Blaine Higgs).

«J’ai dû faire une courte conférence Skype pour rassurer l’équipe. J’ai essayé de mettre mon visage dans l’écran autant que possible juste pour voir leur réaction», explique-t-il en rigolant.

Il note avec humour qu’il est habitué à ce genre d’erreur sur la personne, puisqu’il reçoit régulièrement des messages adressés à une personnalité publique qui porte le même nom que lui.

Son homonyme est un professeur américain, très à droite, qui a des opinions qualifiées de racistes par ses critiques. Les messages qui sont envoyés à l’ombud par intérim du N.-B. par erreur ne sont pas toujours très tendres.

«Tous les deux mois, je reçois des courriels de gens qui me disent “vous êtes l’homme le plus haineux que j’ai vu de ma vie”. Je pense qu’il est peut-être de moi jusqu’à ce que je me rende à la partie du courriel où il est question d’un livre. Et là je comprends qu’il n’est pas du tout question de moi.»