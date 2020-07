Le sénateur Percy Mockler vante les mérites d’un revenu de base garanti

Le sénateur néo-brunswickois Percy Mockler estime que le temps est venu d’étudier sérieusement l’instauration d’un revenu de base garanti au Canada.

Dans un rapport publié mardi, le Comité sénatorial permanent des finances nationales – présidé par M. Mockler – a fait une recommandation audacieuse au gouvernement Trudeau.

Il note le succès de la Prestation canadienne d’urgence et lui propose de faire équipe avec les autres paliers pour envisager de façon «exhaustive, juste et prioritaire» l’instauration d’un revenu de base garanti.

Cette initiative permanente permettrait à tous d’avoir assez d’argent pour subvenir aux besoins de base. Elle pourrait remplacer la panoplie de programmes de soutien fédéraux et provinciaux qui existent en ce moment.

Percy Mockler est tout à fait d’accord avec ses collègues. Il croit que le temps est venu d’étudier sérieusement les pour et les contres de l’instauration de ce genre de programme.

«La crise actuelle a peut-être ouvert une porte, une fenêtre pour que les gouvernements de partout au pays se penchent sur un revenu de base garanti», dit-il en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Il explique que cette grande réflexion devra impliquer le gouvernement fédéral, tous les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les municipalités. Il faudra que les échanges portent sur la création possible d’un programme national et pas seulement visant quelques régions.

«Moi, je crois personnellement que la COVID-19 a sensibilisé les parlementaires à être sérieux pour trouver un programme ou une série de programmes pour que les plus vulnérables puissent se sortir de la pauvreté et de l’inégalité.»

Percy Mockler est loin d’être un nouveau venu en politique. Élu pour la première fois à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick en 1982, il a ensuite connu une longue carrière à l’échelle provinciale avant d’être nommé au Sénat par le conservateur Stephen Harper en 2008.

Il raconte qu’il a entendu plusieurs politiciens s’engager à éradiquer la pauvreté au Canada au cours des trois ou quatre dernières décennies. Mais il reconnaît malheureusement qu’aucun d’entre eux n’y est arrivé.

«Je peux vous dire quelque chose; je les ai entendus (parler de l’idée d’éradiquer la pauvreté) . Mais quand je me promène dans ma communauté, je vois qu’il y a encore de la pauvreté», dit-il.

Le sénateur néo-brunswickois explique que s’il est sensible à cet enjeu, c’est parce qu’il le connaît bien.

Tout d’abord parce qu’il a vécu dans des conditions précaires quand il était jeune et parce qu’il a ensuite géré des programmes d’aide aux plus démunis lorsqu’il était ministre à Fredericton.

«Ma mère était monoparentale. Ma mère a eu deux enfants et on est venus au monde sur le bien-être social. (…) Et lorsque je suis devenu député en 1982, j’ai connu ces programmes-là. Quand je suis devenu ministre dans le gouvernement de Bernard Lord, j’ai été ministre des Services familiaux et communautaires», raconte-t-il.

«Comme parlementaire qui l’a vécu, je pense qu’on doit se pencher là-dessus et faire une étude complète pour permettre de protéger les moins nantis», conclut Percy Mockler.