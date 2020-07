Tracadie: les anciens DSL récupèrent très peu de la taxe sur l’essence

Même s’ils y contribuent aux deux tiers grâce à leurs 12 000 citoyens, les anciens DSL du Grand Tracadie-Sheila ne récupèrent que très peu du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral depuis la création de la Municipalité régionale de Tracadie, en 2014.

Le conseiller Yolan Thomas a fait état d’un important déséquilibre en six ans entre ce qui a été investi dans les deux quartiers urbains (l’ancienne ville de Tracadie-Sheila) par rapport aux six quartiers ruraux.

Ainsi, 85% d’une contribution totale de plus de 7 millions $ à la nouvelle entité municipale à travers cette taxe ont servi à des travaux sur le territoire de ce qui était auparavant la ville, contre seulement 15% dans les autres communautés.

La population des anciens DSL a pourtant permis à la MRT d’aller chercher un montant non négligeable de près de 800 000$ par année (soit environ 4,8 millions $ jusqu’à maintenant depuis 2014), contre un peu moins de 400 000$ annuellement pour l’ancienne ville.

Ces révélations apportent de l’eau au moulin des détracteurs du regroupement. Avant le vote de décembre 2013, ils déploraient que cette union municipale allait essentiellement servir à rénover les infrastructures sur le territoire de Tracadie-Sheila. Les données émises par le conseiller Thomas tendent à leur donner raison.

Le projet de regroupement Ensemble vers l’Avenir laissait entrevoir que les 18 communautés rurales du Grand Tracadie-Sheila allaient grandement bénéficier de leur retour de la taxe fédérale sur l’essence.

Selon le maire Denis Losier, cette formule ⅔ aux DSL et ⅓ à la ville a été mentionnée lors des rencontres publiques afin de mieux vendre le projet de regroupement auprès des DSL avant le vote de décembre 2013. Il prétend que ces promesses n’ont pas été au rendez-vous.

Le document préparatoire d’Ensemble vers l’Avenir ne fait aucunement référence à cette répartition de départ.

La Municipalité régionale de Tracadie est actuellement en plein milieu de son deuxième plan quinquennal 2019-2023 en fonction des revenus attendus de ce fonds fédéral.

Au terme de ce plan, la Ville aura obtenu une contribution d’environ 8,5 millions $ en huit ans et des projets d’une valeur de 7,2 millions $ auront été réalisés dans les quartiers urbains.

«Qu’est-ce que Tracadie aurait fait sans ces 800 000$ supplémentaires pour réparer la ville? Avant le regroupement, cette somme était gérée par le gouvernement. Depuis 2014, c’est le conseil municipal qui en dispose à sa guise. Avec un tel déséquilibre dans la répartition de cet argent, on est en train de donner raison aux opposants du regroupement», estime le maire, qui précise qu’il serait grandement temps d’en donner davantage aux DSL, dont les besoins sont criants en matière de routes et de services communautaires.

Le conseiller municipal Jean-Yves McGraw a rappelé que même si des sommes considérables ont été attribuées à l’amélioration des infrastructures situées dans l’ancienne ville, ces services bénéficient tout de même aux 16 000 citoyens de la MRT.

La conseillère Ginette Brideau-Kervin a dit regretter que l’on est en train de créer une division entre les six quartiers ruraux composés des anciens DSL et les deux quartiers du secteur Tracadie-Sheila.

Le Fonds de la taxe sur l’essence fédéral constitue une source permanente de financement versée directement, deux fois par année, aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, versent les fonds à leurs municipalités pour soutenir les priorités en matière d’infrastructure locale.

Les municipalités peuvent regrouper ces fonds, les mettre en banque ou s’en servir comme garantie d’emprunt, ce qui leur donne une grande marge de manœuvre financière.

Les critères des investissements stratégiques sont à respecter dans l’une des 18 catégories (transport en commun, infrastructures liées aux eaux usées, eau potable, gestion des déchets solides, systèmes énergétiques communautaires, routes et ponts locaux, renforcement des capacités, routes, aéroports locaux et régionaux, transport ferroviaire sur courtes distances, transport maritime sur courtes distances, atténuation des catastrophes, large bande et connectivité, réaménagement des friches industrielles, culture, tourisme, sport ainsi que loisirs.