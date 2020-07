Trois conducteurs accusés de grand excès de vitesse en Nouvelle-Écosse

Trois conducteurs ont été accusés de grand excès de vitesse par la GRC en Nouvelle-Écosse entre les 10 et 15 juillet.

Le 10 juillet à 22h55, un agent de la GRC surveillait la circulation sur la route 102 près de Brookfield. Il a vu une VW Jetta circulant à vitesse élevée et a activé son radar pour vérifier la vitesse du véhicule. Le véhicule circulait à 196 km/h, soit 86 km/h au-dessus de la limite affichée de 110 km/h.

Le 15 juillet à 22h30, un policier surveillait la circulation sur la route 104, près de la sortie 5 pour Springhill. Le policier a vu une femme de 21 ans à bord d’une Audi A4 qui circulait à 162 km/h. Le policier n’a pas pu rattraper le véhicule. Il a donc communiqué avec un autre policier, qui a aussi utilisé son radar pour capter la vitesse du véhicule. À ce moment-là, le véhicule circulait à 195 km/h dans une zone de 110 km/h, soit 85 km/h au-dessus de la limite de vitesse affichée.

Le 15 juillet à 12h40, un policier patrouillait sur la route 104 près de Debert. Le policier a vu une femme de 19 ans à bord d’une Ford Focus qui circulait à 167 km/h dans une zone de 110 km/h, soit 57 km/h au-dessus de la limite de vitesse affichée.

En plus d’être accusés de grand excès de vitesse, une infraction passible d’une amende de 2422 $ en Nouvelle-Écosse, les trois conducteurs ont vu leur permis de conduire suspendu pour sept jours, et leur véhicule a été saisi et mis en fourrière