Un ambitieux plan pour les personnes en situation de handicap

De l’accès à l’emploi, à l’aide sociale en passant par les services de soutien, un nouveau plan d’action provincial présente une longue liste de mesures destinées à faciliter la participation des Néo-Brunswickois ayant un handicap à la société.

Le document publié jeudi par le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées liste par moins de 43 recommandations. Parmi les mesures phares se trouve le vote d’une loi sur l’accessibilité pour le Nouveau-Brunswick, proposée pour la fin 2021.

Le texte législatif poserait certaines balises pour l’accessibilité en matière de transport, d’emploi, d’éducation ou d’accès aux bâtiments en s’inspirant des législations adoptées par la plupart des provinces et plus particulièrement la Nouvelle-Écosse, précise Christyne Allain, la directrice générale de l’organisme d’étude et de consultation créé par le gouvernement provincial.

Ce plan préconise la création d’ici 2022 d’un nouveau programme de soutien du revenu pour les personnes handicapées, distinct des autres programmes d’aide sociale. Il propose aussi des critères d’admissibilité moins restrictifs pour l’attribution de prestations complémentaires, un droit d’appel des décisions rendues par rapport à l’admissibilité et diverses mesures pour inciter les personnes handicapées à travailler.

Christyne Allain appelle notamment à revoir «des approches de prestations de services trop souvent dominées par des formalités répétitives et des critères d’admissibilité qui empêchent de nombreuses personnes handicapées d’obtenir le soutien nécessaire».

«Ce serait un moyen de donner une plus grande flexibilité et d’offrir une chance égale aux personnes handicapées, note-t-elle. Actuellement, elles ne peuvent pas faire plus d’un certain montant sans perdre leurs prestations. Cela ne prend pas en compte le fait que ces personnes ont beaucoup de dépenses liées à leur handicap, que ce soit pour des médicaments, des soins de santé ou des équipements qui ne sont pas couverts par le gouvernement.»

Plusieurs éléments du plan touchent aux services de soutien. On souhaite notamment bonifier la rémunération des travailleurs des services de soutien à domicile d’ici la fin 2022, «baser les services de soutien sur les besoins individuels plutôt que sur le diagnostic», ou encore mettre en place des «mesures de soutien des familles qui souhaite maintenir leurs proches handicapés au sein du foyer familial.»

La question du transport est également abordée. Le plan demande l’ajout d’incitatifs financiers afin de permettre aux organismes communautaires sans but lucratif et aux compagnies de taxis privées d’acquérir et d’exploiter des véhicules accessibles pour le transport public des personnes âgées ou des personnes handicapées. On souhaite également permettre aux municipalités d’imposer une amende de 173,5 $ – contre 125 $ présentement – pour l’utilisation abusive des places de stationnement accessibles.

Ken Pike, directeur des politiques sociales pour l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire, assure que le plan est très bien reçu par son organisme.

Les propositions concernant l’ajout de logements avec services de soutien, l’élaboration d’une politique d’inclusion pour les services de garde et la finalisation d’une stratégie en matière de santé mentale lui tiennent particulièrement à coeur.

«Nous en parlons depuis un moment et nous sommes plutôt satisfaits de voir tout ce qui a été inclus. Je pense que c’est ambitieux et audacieux. Il y a désormais beaucoup de choses à accomplir pour que les personnes handicapées soient à égalité avec les autres citoyens de la province», souligne-t-il.

Le conseil s’est appuyé sur les commentaires recueillis lors d’une série de consultations communautaires et d’un sommet sur la condition des personnes handicapées.

Christyne Allain reconnaît que l’ampleur de certaines initiatives dépendra des choix budgétaires à venir. Avant les élections provinciales, le Front commun pour la justice sociale avait proposé la création d’un programme de revenu assuré pour les personnes handicapées qui répondrait au besoin d’au moins 17 000 $ par année. Actuellement, la prestation s’élève à environ 9500 $ par an pour une personne seule vivant avec un handicap.