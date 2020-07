Vitalité admet que la COVID-19 a compliqué l’offre de service aux citoyens de la Gaspésie

Bien qu’il soit tout à fait favorable à l’augmentation de l’offre de services au CLSC de Matapédia, le PDG du Réseau de santé Vitalité doute qu’il y ait une valeur ajoutée à tenter d’implanter un service d’urgence 24/7 dans ce secteur de la Gaspésie.

Le PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, répondait ainsi aux propos du député provincial de Bonaventure, Sylvain Roy, qui évoquait récemment cette possibilité, affirmant que la population de ce secteur rencontrait des difficultés à se faire servir à Campbellton depuis le début de la pandémie de la COVID-19 et l’application de la déclaration d’urgence du Nouveau-Brunswick qui limite de beaucoup les déplacements des citoyens entre les deux provinces.

M. Roy estime que sa population ne reçoit pas les services auxquels elle est en droit de s’attendre en contrepartie de l’argent versé par Québec au Nouveau-Brunswick pour cet objectif précis.

Il soutient que dans ce contexte, les quelque 10 millions de $ remis annuellement par le gouvernement du Québec à celui du N.-B. pour l’utilisation de services et de lits à l’Hôpital régional de Campbellton seraient plus utiles à la création et le maintien d’un service d’urgence au CLSC de Matapédia.

Invité à commenter ces propos, M. Lanteigne souligne avoir foi dans le maintien de l’entente de partage des services existante entre le Québec et le Nouveau-Brunswick pour la population de la MRC-d’Avignon. D’un même souffle, celui-ci admet néanmoins que les derniers mois ont été passablement difficiles pour la population québécoise.

«J’ai eu une bonne discussion avec M. Roy à la suite de ses propos, ainsi qu’avec la MRC d’Avignon. Oui, il y a de la frustration et j’admets qu’elle est partiellement fondée», souligne M. Lanteigne.

Pourquoi simplement en partie fondée? Selon le PDG, une grande portion de la frustration de la population provient d’une accumulation de plusieurs facteurs extérieurs aux soins de santé, notamment l’accès pur et simple au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie.

Cela dit, M. Lanteigne convient néanmoins que certains inconvénients sont survenus au cours des derniers mois, nuisant à l’offre de service. Le fait aussi que tous les patients en provenance de cette zone soient traités comme des cas potentiels de COVID-19 – avec toutes les contraintes qu’impliquent les protocoles de protection et d’isolation – n’a pas aidé.

«La frustration est compréhensible jusqu’à un certain point. Est-ce qu’on travaille de notre côté pour faire en sorte de corriger le tout? Oui. Par contre, tant que la fameuse bulle avec Avignon ne sera pas créée, ce sera plus difficile», indique-t-il.

D’ici là, il doit maintenir les mesures de protections accrues.

«Et selon moi, c’est là que se trouve la plus grande frustration», dit le PDG.

En somme, c’est donc la COVID-19, et implicitement l’entêtement du gouvernement Higgs à ne pas ouvrir la frontière à cette population précise, qui serait surtout source du froid qui sévit actuellement.

M. Lanteigne indique que les parties ont par ailleurs convenu de garder un contact encore plus étroit à l’avenir.