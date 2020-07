Viva Shediac: une nouvelle façon de découvrir la région

Pour une deuxième année consécutive, les jeunes entrepreneurs Karine Boudreau et François Poirier souhaitent faire vivre une expérience touristique authentique à la région de Shediac.

«L’idée de Viva Shediac est née d’une fin de semaine Tech Start-Up en janvier 2019 où nous avons remporté la première place avec notre projet », explique Karine Boudreau.

Avec l’aide de Tourisme NB, Karine et François ont développé deux versions différentes de visites guidées de la région de Shediac.

Ils ont connu beaucoup de succès la première année avec les touristes québécois.

«On a eu beaucoup de tournées et on a été vraiment occupés, affirme-t-elle. Ce fut une saison d’entrepreneuriat incroyable.»

Cette année, les jeunes entrepreneurs ont dû débuter plus tard afin de leur permettre de faire un plan pour la COVID-19.

«Nous avons adapté nos tournées pour les gens de la région plutôt que pour les des touristes», poursuit Karine Boudreau.

La saison qui a débuté le 6 juillet devrait se poursuivre jusqu’en septembre.

Le duo offre trois visites guidées dans la région de Shediac cet été et une autre pour découvrir la côte acadienne. Ils acceptent les visiteurs en couple, en famille ou en bulle selon les consignes de la santé publique du Nouveau-Brunswick.

La visite Dégustez pas pressés est disponible tous les jours à 13h.

«Shédiac est une ville d’histoire, de culture et de gastronomie, précise Karine. On marche tout en douceur sur les trottoirs du centre-ville et la visite est de deux kilomètres sur trois heures avec plusieurs arrêts.»

En plus des importants édifices historiques, la tournée fournit des explications et des histoires intéressantes concernant les œuvres d’art que l’on retrouve partout à travers la ville.

Quatre restaurants ont été choisis spécialement pour faire goûter aux saveurs de Shédiac.

La tournée Découvertes d’la mer est offerte du mardi au dimanche. La marche entre la plage Parlee et le quai de Pointe-du-Chêne est de deux kilomètres. Si la marée est basse, les participants peuvent marcher sur la plage.

«Nous voulons montrer aux gens ce qui a rendu Shediac si célèbre, poursuit la jeune entrepreneure. L’histoire de la plage Parlee et de la Pointe-du-Chêne est captivante et on va vous la raconter.»

L’expérience comprend entre autres une visite exclusive, personnalisée et privée de l’Écocentre Homarus. Tout au long de la visite, les guides présentent la vie au bord de la mer afin d’intéresser les gens de tout âge. Parmi les autres tournées disponibles, notons aussi Bar Hop qui offre une tournée de restaurants et une tournée en voiture pour découvrir la route du littoral acadien.

«À partir de leur propre véhicule, les participants nous suivront le long de cette route», décrit Karine.

Tous deux originaires de Shediac, Karine et François ont un grand sentiment d’appartenance envers leur région.

«En tant que jeunes entrepreneurs, nous avons énormément appris tout au long des 18 derniers mois, affirme Karine. Nous sommes fiers de promouvoir notre région et les entreprises locales.»

Les deux entrepreneurs ont terminé leur troisième année d’études à l’Université de Moncton, Karine en psychologie et François en marketing.