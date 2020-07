Agression sexuelle: 18 accusations déposées contre un homme de Moncton

Un homme de Moncton fait face à 18 chefs d’accusation en lien avec une agression sexuelle et une saisie d’armes.

La semaine dernière, Marc Everett Lebouthiller a comparu en Cour vendredi par voie de téléconférence et a entre autres été accusé d’agression sexuelle, de voies de fait et de possession non autorisée et sans permis d’armes à feu.

La GRC a indiqué avoir été informée mardi qu’une agression s’était déroulée dans la région de Moncton.

L’enquête a permis l’arrestation dès le lendemain de l’individu âgé de 38 ans.

La GRC a par la suite mené une perquisition dans une résidence de la promenade Clarendon, à Moncton, où de nombreuses armes à feu et autres objets ont été saisis jeudi par les policiers.

Marc Everett Lebouthiller fait également face à des accusations de profération de menaces, d’entreposage négligent d’une arme à feu et de munitions, de possession d’outils de cambriolage et d’une arme prohibée et d’usage négligent d’une arme à feu.

L’individu est également accusé d’avoir tenté de suffoquer une autre personne. À lui seul, cet acte criminel est passable d’une peine de prison à perpétuité.

«Ce sont des accusations très graves», a affirmé la sergente d’état-major Patricia Levesque du service régional de Codiac de la GRC.

L’accusé demeure en détention jusqu’à sa prochaine comparution en Cour provinciale à Moncton prévue mercredi, alors que se tiendra une audience pour remise en libération provisoire

«L’enquête se poursuit, le dépot d’accusations supplémentaires demeure possible à ce stade-ci», a ajouté la policière. -SL