C.A. de Vitalité: «Ça sent la nomination politique à plein nez»

Le Parti libéral accuse le gouvernement Higgs et le Réseau de santé Vitalité de mettre ses pions en place pour mieux revenir en force avec la réforme de la santé

La direction du Réseau a confirmé au journal plus tôt cette semaine avoir pourvu les quatre postes vacants au sein de son conseil d’administration au courant des dernières semaines. Mais ces nominations soulèvent mécontentement et inquiétude du côté du Parti libéral.

Rappelons que les conseillers Jean-Marie Nadeau et Norma McGraw ont tous deux démissionné il y a quelques mois, alors opposés au souhait du gouvernement de fermer les urgences de certains hôpitaux ruraux la nuit.

Le conseiller Gabriel Godin et la conseillère désignée Janie Levesque (représentante du Comité professionnel) ont pour leur part décliné, en juin, l’offre de prolonger leur mandat d’une année supplémentaire, soit en attendant le prochain scrutin.

Les remplaçants des trois conseillers élus sont le docteur à la retraite Aurel Schofield ainsi que les avocates Monica Barley et Liza A. Robichaud. Mais ces choix sont loin de faire l’unanimité.

«C’est même alarmant», exprime le député libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson.

Ce dernier s’insurge d’abord du fait que de ces remplaçants, aucun ne provient de la Péninsule acadienne alors que pourtant, l’un des postes à pourvoir – plus précisément celui de Mme McGraw – est attitré à cette région.

«On s’attendait à ce que le gouvernement et le réseau respectent le principe de représentativité des régions. Avec ces nominations, la population de la Péninsule acadienne vient de perdre une voix au conseil. On parle de personnes qui se portent à la défense de nos institutions en santé, ce n’est donc pas anodin», exprime le député.

Ce qui l’agace d’autant plus, c’est que l’une des trois nominations, l’avocate Monica Barley, est une ancienne prétendante à la direction du Parti conservateur.

«Donc au lieu de remplacer le siège vacant de la Péninsule acadienne par quelqu’un d’ici, on met en place une personne ayant des affiliations politiques et une idéologie très rapprochées de celles du parti au pouvoir. À mes yeux, c’est très inquiétant, car le message que ça envoie c’est que le premier ministre est en train de se positionner pour revenir à la charge avec sa réforme en santé», estime M. Chiasson, rappelant au passage le service d’urgence de l’Hôpital de Caraquet était justement visé par cette réforme.

À cet effet, le député libéral se demande combien de candidatures le Réseau de santé Vitalité a soumises pour approbations au ministre de la Santé afin de pourvoir les postes vacants.

«Est-ce qu’on a réellement fait un effort afin de trouver quelqu’un de notre région? J’ai du mal à imaginer que nous n’avons pas quelqu’un ici qui puisse remplir les critères, qui a des compétences similaires, pour siéger au conseil d’administration de Vitalité. Ça sent la nomination politique à plein nez», estime le politicien.

Questionné à ce sujet, le PDG du réseau, Gilles Lanteigne, confirme que quatre noms ont été soumis au ministre de la Santé pour remplir les trois postes vacants. Pour des questions de confidentialité, il préfère néanmoins ne pas en révéler davantage quant à la provenance de celui ou celle qui n’a pas été retenu.

«Lorsque l’on regarde le niveau et la qualité des candidats qui ont été sélectionnés, on ne peut qu’être satisfait. Ce sont des personnes hautement qualifiées qui se sont impliquées socialement. On est très heureux de ces choix et aussi que le gouvernement ait tenu compte de nos suggestions, car il aurait très bien pu nous tenir à l’écart du processus», soutient M. Lanteigne.

«Si certaines personnes veulent faire d’autres liens par rapport avec ces nominations, je n’y peux rien. Mais il n’y a pas d’autres liens à faire sinon leurs compétences», ajoute-t-il.

Celui-ci réitère par ailleurs la volonté du conseil d’administration de favoriser un concept de sélection basé sur les compétences pour le choix des conseillers.

Concernant l’élément géographique, le PDG estime qu’il s’agit d’un faux débat puisque les conseillers élus ne doivent pas uniquement baser leurs décisions sur une région spécifique, mais bien dans l’optique du bon fonctionnement de l’ensemble du réseau et de son offre de services.