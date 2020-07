Le N.-B. sous l’effet d’une autre vague de chaleur

Plusieurs régions du Nouveau-Brunswick sont de nouveau sous l’influence d’une vague de chaleur.

Environnement Canada a d’ailleurs émis dimanche un avertissement de chaleur qui touche les régions de Bathurst, de la Péninsule acadienne, de Moncton et de Fredericton.

Selon ce que prévoit l’agence gouvernementale, les températures prévues devraient atteindre la marque de 31°C lundi dans ces régions, après une journée de dimanche qui aura été presque tout aussi chaude.

Un indice humidex de 39 durant le jour et des températures minimales variant de 17°C à 22°C la nuit devraient accompagner cet autre chapitre de temps chaud touchant l’Est et le centre du Nouveau-Brunswick.

Si ces prévisions s’avèrent exactes, il s’agirait d’une des journées les plus chaudes à avoir été enregistré un 20 juillet à Bathurst et à Caraquet au cours des 25 dernières années.

Toujours selon Environnement Canada, le temps chaud devrait se poursuivre jusqu’à vendredi alors que les températures reviendront à des normales saisonnières et seront beaucoup plus confortables.

Le mercure est également à la hausse ailleurs au Nouveau-Brunswick en ce début de semaine, même si les températures ne doivent pas franchir la barre des 30°C.

Cette vague de chaleur intervient ironiquement quelques jours à peine après l’avis de gel qui était en vigueur dans plusieurs régions de la province qui ont vu le mercure s’approcher du point de congélation.

Même s’il reste encore deux mois complets à l’été, il est déjà permis de qualifier l’été 2020 comme étant passablement chaud.

Un survol des relevés météorologiques de la firme américaine AccuWeather permet de constater que le mercure a atteint ou a dépassé la barre des 30°C en pas moins de 14 occasions depuis le printemps dans le Madawaska.

En guise de comparaison, à pareille date l’année dernière, cette marque avait été franchie à seulement trois reprises.

La région de Moncton n’a pas non plus été épargnée par la chaleur cette année avec un total de 10 jours où le mercure a indiqué 30°C ou plus.