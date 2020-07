L’emploi, première préoccupation des immigrants francophones

Mourad Badirou, originaire du Bénin, a obtenu un bac en kinésiologie à l'Université de Moncton et dit ressentir un sentiment d'appartemance à la cité du sud-est du Nouveau-Brunswick. - Gracieuseté

Comment attirer et retenir davantage d’immigrants francophones? La Société Nationale de l’Acadie (SNA) a posé la question à quatre chercheurs de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML). Les scientifiques ont identifié l’emploi comme défi principal des provinces de l’Atlantique dans un rapport dévoilé ce printemps.

Les chercheurs montrent pourtant que les nouveaux arrivants de langue française s’intègrent mieux à l’économie que les Acadiens, avec un taux d’emploi et un revenu médians respectivement supérieurs de 13% et de 4000$ en 2016.

Les chercheurs avancent comme hypothèse d’explication à cette réussite relative des immigrants francophones leur vie urbaine, grâce à laquelle ils accèdent à une économie plus diversifiée et moins saisonnière qu’en zone rurale.

«Le Canada pratique une politique d’immigration choisie, souligne le professeur en hautes études publiques qui a dirigé la recherche, Christophe Traisnel. N’importe qui ne peut pas y venir. Les candidats sélectionnés travaillent dans le secteur des services et disposent d’un bon patrimoine.»

Or, les heureux élus ne trouvent pas toujours l’emploi qu’ils souhaitent dans les provinces de l’Atlantique, selon un sondage en ligne de l’ICRML. Un tiers des 400 répondants considèrent que leur activité professionnelle ne correspond pas à leur formation et à leur niveau d’expérience. Le travail est cependant une motivation à rester pour la moitié des sondés et une incitation à partir pour 56% d’entre eux.

«Le travail, c’est vraiment important. Si vous voulez retenir les étudiants internationaux, il faut une diversité d’emplois, pas juste des centres d’appels», témoigne le bachelier de l’Université de Moncton , Mourad Badirou à propos de la ville dans laquelle il a étudié.

Les quatre chercheurs de l’ICRML accordent d’autant plus d’importance à l’insertion professionnelle des immigrants francophones que ceux-ci sont neuf sur dix à s’être fait des amis ou des connaissances en Atlantique et jouissent donc d’une bonne intégration sociale.

«La vaste majorité de personnes rencontrées, qui ont eu des difficultés professionnelles en Atlantique, occupe désormais un emploi qui leur convient mieux au Québec ou en Ontario», a remarqué l’équipe de M. Traisnel.

Elle rappelle que le Nouveau-Brunswick attire 19% d’immigrants francophones malgré une cible de 33% pour 2017 (ajournée à 2024). Le groupe d’experts pointe aussi le fait que la province retienne 60% de ses nouveaux arrivants alors que le taux provincial de rétention est en moyenne de 83% au Canada hors Québec.

Des chiffres encourageants

Ses membres ont toutefois indiqué que les immigrants francophones étaient 70% à résider toujours au N.-B. en N.-É. à T.-N.-L. et à l’I.P.É. après un séjour de 5 à 10 ans (même s’ils ont pu déménager de l’une à l’autre de ces provinces durant cette période).

Un tiers des répondants à leur sondage pensent en outre rester dans leur communauté d’accueil au moins 20 ans, alors que seulement 14% de leurs sondés pensent partir d’ici 5 ans.

Les chercheurs de l’ICRML ont de surcroît noté que les immigrants francophones sont de plus en plus nombreux au Canada atlantique, surtout les Français et les Africains dont les nombres ont respectivement doublé en cinq et 20 ans.

«Une panoplie de mesures ont récemment été bonifiées pour privilégier l’intégration et la rétention des immigrants au sein des communautés francophones», se sont réjoui par ailleurs les quatre scientifiques.

Faciliter la vie des immigrants

Dans leur rapport remis à la Société nationale de l’Acadie (SNA) en avril, quatre chercheurs de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) formulent des propositions pour favoriser l’immigration francophone. En voici quelques-unes:

L’équipe de Christophe Traisnel aborde le sujet de la reconnaissance des diplômes et de l’expérience obtenus à l’étranger. «Le récit de tracasseries administratives parfois tatillonnes ou inutilement longues et complexes, et la multiplication de certains contrôles parfois ubuesques laissent à penser qu’au-delà de la juste vérification ou mise à niveau des compétences demeurent certaines barrières qui tiennent plus du corporatisme», a-t-elle écrit dans son rapport. Elle recommande aux provinces de l’Atlantique d’imiter le Québec en concluant des arrangements de reconnaissances mutuelles avec d’autres pays et en proposant aux immigrants des prêts couvrant les coûts d’éventuelles formations.

«Les personnes originaires des provinces de l’Atlantique ont une forme de méconnaissance des défis qui se posent aux étrangers, comme l’absence de réseau social et professionnel», juge M. Traisnel. Son équipe recommande de faciliter l’acquisition d’expériences de travail canadiennes grâce à des initiatives comme celle prise par le CAFI à Moncton. Cet organisme accompagne des étudiants internationaux dans leur recherche d’emploi. Les chercheurs suggèrent aussi d’encourager les employeurs et les municipalités à soutenir les travailleurs étrangers, qu’ils jugent fragiles même après qu’ils ont obtenu leur citoyenneté canadienne.

Les nouveaux arrivants francophones dans la région étaient 14% à se trouver dans l’incapacité de soutenir une conversation dans la langue de Shakespeare en 2016. «Tout le monde n’est pas au courant que la maîtrise de l’anglais est nécessaire, explique le chercheur, Guillaume Deschênes Thériault à propos des immigrants dans les provinces de l’Atlantique. Ça peut être un défi important pour l’intégration.» L’une des causes de ce phénomène est la mauvaise communication institutionnelle. Les répondants au sondage de l’ICRML sont 85% à regretter ne pas avoir obtenu plus d’informations avant leur départ. M. Traisnel appelle à unifier le discours des provinces maritimes vers les immigrants francophones et à la rendre plus factuelle.

Du Bénin à Moncton

Mourad Badirou est originaire d’un pays d’Afrique de l’Ouest appelé le Bénin. L’étudiant en maîtrise de santé publique âgé de 26 ans considère tout de même Moncton comme sa ville depuis 2013. S’il étudie maintenant à l’Université de Montréal, il est retourné dans la cité néo-brunswickoise à l’occasion de la pandémie de COVID-19.

«J’ai eu la chance d’être le seul Noir en classe de biologie, raconte-t-il. Quand je manquais un cours, les professeurs s’en apercevaient et en faisaient part à un ami. Ils avaient une pensée pour moi, c’était un privilège. Je me suis senti épaulé et inclus.»

M. Badirou affirme que c’est aussi parce qu’il était le seul Africain de sa classe qu’il a pu participer à des activités en dehors de son groupe d’amis partageant les mêmes origines.

«C’est un défi de fréquenter des Acadiens», témoigne-t-il à propos de la situation de nouvel arrivant.

Il avance à ce sujet qu’il a parfois subi du racisme à cause de sa couleur de peau.

«Durant le cours de chimie de ma première session, une fille originaire de Nouvelle-Écosse a demandé à quitter le binôme qu’elle formait avec moi sans raison valable, relate-t-il. Quand le professeur a demandé qui voulait faire équipe avec moi, seule une étudiante internationale s’est portée volontaire. Des exemples comme ça, j’en ai plein d’autres.»

Il juge que l’Université de Moncton sensibilise trop peu ses étudiants à ce problème.

«Montréal est plus inclusive et plus multiculturelle», juge-t-il.

Il préfère en revanche la qualité de vie et l’atmosphère paisible de la cité du sud-est du Nouveau-Brunswick.

«Les gens y sont vraiment très gentils et très accueillants», apprécie-t-il en outre.

Il pense que d’autres nouveaux arrivants pourraient ressentir la même chose que lui si le gouvernement provincial facilitait l’accession à un logement abordable.

«Il faut que les immigrants aient la possibilité de se réaliser professionnellement et culturellement», fait-il valoir par ailleurs.

Il rejoint ainsi une proposition du chercheur pour l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML), Christophe Traisnel.

«Si l’Acadie souhaite attirer plus de francophones, il faut que ses projets soient systématiquement ouverts aux aspirations d’ailleurs», plaide le professeur.

Les immigrants francophones bénéfiques aux Acadiens

«L’immigration francophone peut représenter un apport plus que significatif à la redynamisation des francophonies minoritaires en Atlantique», affirment les quatre chercheurs de l’ICRML dans leur rapport à la Société nationale de l’Acadie (SNA). Voilà pourquoi, selon eux: