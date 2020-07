Tribunaux de la Péninsule acadienne: une décision comptable aux conséquences insoupçonnées

Moins de causes en Cour provinciale, réduction des services. Le calcul du ministère de la Justice visant à diminuer les heures d’ouverture des tribunaux de la Péninsule acadienne se justifie si l’on ne considère que les chiffres de base. Cependant, les impacts sociaux, judiciaires et économiques cachés seront considérables, assurent différents intervenants.

Selon les données obtenues par l’Acadie Nouvelle, les causes entendues en Cour provinciale au palais de justice de Tracadie sont passées de 1266 en 2010, l’année suivant la réforme du gouvernement libéral de Shawn Graham, à 491 en 2019.

Il s’agit d’une chute de 61%.

En comparaison, la baisse est moins vertigineuse à la Cour provinciale de Caraquet. Des 1330 cas répertoriés en 2010, il y en avait encore 874 en 2019 (-34%).

Si l’on additionne les données durant cette même période, les tribunaux de Tracadie et de Caraquet sont passés de 2596 comparutions à 1365, soit une réduction de près de 48% en une décennie.

Ça dit tout et rien à la fois. Car autant auprès du ministère de la Justice qu’auprès de la GRC, il a été impossible de décortiquer ces statistiques. Est-ce parce qu’il y a effectivement moins de crimes? Est-ce lié à la baisse des comparutions touchant l’alcool au volant – un effet de toutes les campagnes de sensibilisation et de la sévérité des peines – ou encore la possession de cannabis, légale depuis 2018? Ou encore une hausse des règlements hors cour, ce qui désengorge le système?

Difficile de trouver un seul suspect à amener au banc des accusés.

«Une baisse de criminalité? C’est souhaitable et je serais bien content si c’était le cas. Mais on a toujours autant de travail…», laisse tomber Me Marc Guignard, spécialisé dans la défense, lorsque rencontré à ses bureaux de Lamèque.

«Je ne peux pas croire que cette réduction vraiment marquée des causes est un équivalent du nombre de crimes, qui est relativement stable», réfléchit pour sa part Jean Sauvageau, professeur au département de criminologie et de justice pénale à l’Université St. Thomas, à Fredericton.

«On remarque en effet une baisse énorme des comparutions et c’est comme ça que le gouvernement justifie sa décision, analyse le sociologue Claude Snow, de Caraquet. Ça m’a étonné et ça porte à croire qu’il y a moins de crimes. Mais regardez le rôle (docket) des cours provinciales, disponibles sur internet. Il y en a des pages et des pages. Je ne comprends pas alors comment on peut diminuer un service.»

«On peut jouer avec les statistiques et leur faire dire ce que l’on veut. Car j’ai de la misère à croire qu’avec la population que nous avons, la plus grande municipalité de la Péninsule acadienne enregistre une baisse drastique de ses causes à sa cour», révèle le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier.

Kevin J. Haché, maire de Caraquet et avocat, affirme ne pas connaître les raisons d’une telle diminution qu’il trouve surprenante en si peu de temps.

«Est-ce parce que les gens sont plus raisonnables? Parce qu’il y a moins de police? Moins de crimes? Je ne le sais pas. Si nos cours sont moins utilisées, est-ce que ça justifie une fermeture? Dans un sens, nous sommes contents d’avoir moins de dossiers, mais moins de dossiers signifient moins de cours aussi. Et on ne dira pas à nos citoyens de devenir davantage des criminels juste pour garder nos cours ouvertes.»

Autant le maire de Caraquet et de Tracadie mentionne que le service juridique dans la Péninsule acadienne est justifiable à plusieurs points de vue.

«Les fermer ne voudra pas nécessairement dire sauver des coûts», souligne M. Haché.

Les maires de Caraquet et de Tracadie, Kevin Haché et Denis Losier, ont uni leurs efforts en février dans le dossier de la fermeture partielle des urgences des hôpitaux ruraux. – Archives

Les heures de service coupées de moitié

À la fin juin, la ministre de la Justice et procureure générale du Nouveau-Brunswick, Andrea Anderson-Mason, a atténué les rumeurs qui circulaient depuis quelques mois, à savoir que Fredericton songeait à fermer les cours provinciales – Tracadie, Caraquet et Burton, près de Fredericton – qui n’étaient pas rattachées à une Cour du Banc de la Reine.

Elle a plutôt choisi d’ajuster les heures d’ouverture des tribunaux provinciaux de Tracadie et de Caraquet à la suite d’une collecte de données, en se basant sur les chiffres depuis 2012, qui indiquait une baisse de 48% à Tracadie et de 35% à Caraquet.

Le journal a appris que ces nouvelles heures, qui doivent être mises en vigueur au début d’août, signifient en fait que la Péninsule acadienne devra se débrouiller avec cinq journées de cour provinciale au total – contre dix actuellement – , partagées équitablement entre les deux bureaux.

Cette décision entraînerait notamment la mise en disponibilité de certaines ressources, dont un des quatre sténographes affectés au territoire, deux des quatre shérifs assurant la sécurité des comparutions et le déplacement d’un poste équivalant à un des deux juges.

Sans oublier les effets collatéraux auprès de tout ce qui entoure une comparution, à savoir les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense, les victimes, les témoins, les policiers de la GRC appelés à collaborer, les agents de probations.

Cette modification pourrait également s’avérer temporaire, ce qui laisse toujours planer une possibilité de fermeture d’un ou des deux centres. Le bail de location du gouvernement des bureaux judiciaires à Tracadie se termine en 2022. Pour le palais de justice de Caraquet, construit à l’aide d’un partenariat public-privé, le renouvellement du bail est attendu en 2025.

En 2009, le gouvernement Graham avait fermé la cour satellite de Shippagan et a transféré les cas à Caraquet. Quant aux cas de Néguac, ils ont été entièrement déplacés à Miramichi. Auparavant, les causes francophones étaient entendues à Tracadie.

Le communiqué de la ministre ne faisait pas mention de ces détails. Elle y indiquait seulement que ces changements permettraient au ministère d’améliorer les services offerts aux familles en réinvestissant les ressources dans un service de nouveau calcul de pensions alimentaires pour enfants. Sa mise en place est prévue dans la prochaine année fiscale.

«Ce n’est pas rendre justice à la justice»

Marc Guignard prend régulièrement la route de son bureau d’avocats de Lamèque jusqu’aux tribunaux de Caraquet et de Tracadie. Son horaire est complet, à défendre le droit des accusés, innocents jusqu’à preuve du contraire, à un procès juste et équitable selon le Code civil. Le membre du Barreau canadien a vécu les compressions «abominables» de 2009, sous les ordres du gouvernement Graham. Il n’apprécie guère celles de 2020, sous l’égide du gouvernement Higgs.

«Ce n’est pas rendre justice à la justice», dénonce ce plaideur d’expérience quand il analyse les modifications aux heures d’ouverture des tribunaux provinciaux de la Péninsule acadienne à compter d’août.

S’il évaluait déjà que de déplacer les cas de Néguac, la plupart francophones, à Miramichi, où les services sont anglophones, a été une «erreur abominable» en 2009, il juge que réduire maintenant de moitié les services dans la région est tout aussi incompréhensible.

«Il y a une activité suffisante pour maintenir quotidiennement des bureaux de cour à Tracadie et à Caraquet même elles ne siègent pas tous les jours. Mais quand la ministre (Andrea Anderson-Mason) dit que la cour sera fermée lorsqu’il n’y aura pas de comparution, je trouve cela stupide», a-t-il évalué.

Me Guignard prétend que ses collègues de la Péninsule acadienne ne doivent pas accepter cette situation imposée dans moins de trois semaines. Il prévoit en discuter avec eux dans les prochains jours afin de déterminer s’il y a moyen de faire entendre leurs doléances à Fredericton.

Il accuse également la pandémie de la COVID-19 d’avoir convaincu le ministère de la Justice dans sa position, explique-t-il.

«Pendant la pandémie, on a fait des comparutions par téléphone ou par vidéoconférence. Il y a eu moins de monde sur les routes, il y a eu moins de fêtes et cela a généré moins de dossiers. Le ministère a vu que ça fonctionnait. Mais prendre les données durant la pandémie et généraliser, on ne peut pas accepter ça. Je ne dis pas que nous devons garder une cour à 100%, mais certainement pas à demi-temps comme on veut nous l’imposer. Il suffira d’un seul mégaprocès pour paralyser tout le système. On veut créer une justice à deux vitesses, où ce sera plus difficile pour les régions comme la nôtre d’y avoir accès», estime Me Guignard.

À son avis, l’impact social d’une telle compression sera également majeur au niveau du voyagement par exemple, où quelqu’un de Miscou y pensera à deux fois avant de se taper jusqu’à deux heures de route par beau temps pour aller contester une contravention en cour (à Bathurst plutôt qu’à Caraquet ou Tracadie). Ou encore sur l’incitation à régler hors cour, ce qui serait nettement à l’avantage de la défense qui pourrait brandir l’arrêt Jordan (délais trop longs) afin d’en venir à une entente à l’amiable.

Il soutient aussi que ces réductions d’heures ne sont peut-être que le premier pas vers une fermeture complète qui passerait sous le radar.

«Le moment a été favorable pour une mauvaise décision, insiste Me Guignard. Et ce sera désastreux. Pourtant, la justice est comme la santé. On n’a pas besoin d’aller toujours à l’hôpital, mais on sait qu’elle est là. Même chose pour la justice. Elle ne sert pas seulement pour les criminels.»

Tribunaux en péril: une réaction très timide de la population

Défendre la justice, c’est moins sexy…

Les rumeurs se sont intensifiées au cours des derniers sur une possible fermeture des tribunaux de Caraquet et de Tracadie.

Malgré cela, les appels à la mobilisation citoyenne, notamment du côté de la Municipalité régionale de Tracadie, sont tombés dans l’oreille de sourds.

«Défendre la justice n’est pas très attrayant, confirme le professeur Jean Sauvageau. Ça ne mobilise pas autant que la santé. Quand on parle de justice, on parle de catégorie ciblée de gens et de stéréotypes, d’où une mobilisation citoyenne moins évidente. Mais ça touche tout le monde et tout le monde y perd.»

Cette réaction d’apparente passivité est allée totalement à l’opposé de celle très rapide et très combative face à la récente réforme de la santé, en février. Les gens étaient descendus dans les rues pour manifester contre la perte des urgences de six hôpitaux situés en milieu rural.

Le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier, a pu s’en rendre compte. Ce que l’on vit aujourd’hui est le résultat d’un laisser-aller citoyen lorsque le gouvernement Graham a modifié les services juridiques dans la région en 2009, estime-t-il.

«La santé touche le coeur des gens. C’est normal et je comprends ça. J’étais moi-même à la marche à Caraquet en février. Mais va-t-on se battre pour garder nos cours provinciales? On aurait de la misère à avoir 100 personnes. Le fait que le gouvernement a décidé de garder les deux bureaux ouverts selon la demande a aussi calmé les esprits. Mais c’est vrai que c’est plus facile de mobiliser pour la santé que pour la justice. Quand on a parlé de mobilisation à Tracadie pour notre cour provinciale, on a senti une résistance. On disait que ce n’était encore que des rumeurs, que Tracadie s’emportait trop vite. Même la Commission des services régionaux n’a pas voulu prendre position. Pourtant, quand il a été question du maintien de l’urgence ou encore de congédier le PDG de Vitalité, elle a voté une résolution et Tracadie l’a appuyée.»

Maire de Caraquet, Kevin Haché a été aux premières loges pour défendre les acquis en santé, avec des centaines de citoyens, cet hiver. Il remarque que la justice va moins chercher l’intérêt du commun des mortels.

«Peut-être n’y a-t-il pas eu de manifestation parce que le gouvernement a décidé de garder nos cours ouvertes en ajustant le tir. S’il avait annoncé une fermeture, les choses auraient peut-être changé, mais c’est difficile à dire», note l’élu.

Le maire de Bertrand et président du Forum des maires de la Péninsule acadienne, Yvon Godin, a admis que le sujet a été discuté avec ses collègues élus. Mais il a été décidé de ne pas prendre position pour le moment, ni en appeler à la mobilisation contre la réduction des heures d’ouverture des centres de justice de Caraquet et de Tracadie.

«Les gens sont inquiets, a-t-il avoué. Couper les heures parce qu’il y a moins de cas, c’est la solution facile. Mais quand Caraquet nous dit qu’on est satisfait que sa cour ne soit pas fermée, c’est alors difficile pour nous d’aller plus loin. Si nous en appelons à la mobilisation citoyenne, ça concernera tous les sujets, non seulement celui de la justice. On se battra aussi pour l’aéroport, la santé, le tourisme, etc. Nous subissons perte après perte, coups durs après coups durs. La justice s’ajoute à la liste. C’est n’est plus suffisant de dire que c’est dommage et que c’est triste.»

Me Marc Guignard ne s’attend pas non plus à ce que la communauté sorte dans la rue pour dénoncer ces pertes de services juridiques.

«C’est dur de mobiliser les gens face à l’accès à la justice, constate-t-il. Quand c’est la santé, ça va vite. Mais quand c’est la justice… Pourtant, ça va coûter plus cher, ça va réduire notre droit à l’accès équitable à la justice et ce sera encore plus difficile pour la population. On n’a pas besoin d’un hôpital tous les jours, mais on veut qu’il soit là en cas de besoin. C’est la même chose pour la justice. Elle ne sert pas seulement aux criminels.»

Un problème préfabriqué pour une solution planifiée d’avance

Les gouvernements Graham, Alward, Gallant et Higgs ont-ils fini par créer volontairement de toutes pièces un problème afin de justifier une solution planifiée d’avance dans l’histoire des tribunaux provinciaux de Caraquet et de Tracadie?

Cette hypothèse est plausible dans le contexte d’un mouvement néo-libéraliste qui oriente les décisions à Fredericton depuis quelques années, indique Jean Sauvageau, professeur du département de criminologie et de justice pénale à l’Université St. Thomas.

L’Acadie Nouvelle a soumis au spécialiste les chiffres révélés par le ministère de la Justice. Il a trouvé que ceux-ci parlaient beaucoup et peu à la fois.

«Ces baisses sont dues à quoi? Ce ne sont pas des fluctuations normales, car la population de la Péninsule acadienne n’a pas diminué autant», a-t-il d’abord remarqué.

Mais sa théorie va plus loin. Il y voit une relation dans cette tendance marquée de réduction des services dans les régions au profit des grands centres.

Par exemple, plus les causes sont déplacées dans les tribunaux de Bathurst ou de Miramichi, plus ça justifie la réduction ou la fermeture des petits centres de Caraquet et de Tracadie, tout ça pour une simple question d’économie.

«Ce ne serait pas surprenant de voir un gouvernement transférer en douce les cas dans un tribunal situé dans un grand centre pour en arriver plus facilement à dire qu’il y a moins de cas dans une cour provinciale en région rurale. C’est une hypothèse valide. Ça fait partie d’un concept néo-libéraliste de réduire les coûts en réduisant les services en région et en les déplaçant dans les grands centres. On crée ainsi un problème, un problème préfabriqué, pour justifier une décision pensée d’avance. Ça donne une logique à la prise de décision. Cela s’est vu dans d’autres domaines. UNI a fait la même chose avec ses petits points de services. Moins de services, moins de fréquentations. Moins de fréquentations, moins de services.»

M. Sauvageau est persuadé que beaucoup de gens souffriront de ces compressions judiciaires, qui ne sont peut-être que la première étape de quelque chose encore plus dommageable.

«La population de la Péninsule acadienne, une région rurale, devra s’adapter. Ça signifie prendre plus de temps pour se rendre en cour, moins d’options pour y aller. Pensez aux victimes, aux témoins, aux policiers, aux avocats. Même les accusés. L’accès juste et équitable à la justice est un principe de base et c’est un principe que le gouvernement devrait défendre. Mais là, il joue avec ça. Et quand on joue avec ça, tout le monde en souffre, tout le monde y perd.»