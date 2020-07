Après un an de tutelle, retour à la normale progressif au foyer Village de Campbellton

Le gouvernement provincial s’apprête à lever sa tutelle du foyer de soins Village de Campbellton, l’établissement ayant réussi à régler une grande partie de ses problèmes.

Il y a un an, le gouvernement provincial mettait en tutelle le foyer de soins Village de Campbellton en raison de difficultés chroniques au niveau du recrutement et de la rétention de son personnel, mais aussi pour incapacité l’incapacité de la direction de l’époque à ouvrir la totalité de ses lits. Cette tutelle sera bientôt levée alors que l’établissement a renoué avec de meilleures pratiques.

Tom Mann est le curateur nommé par la province le 1er août 2019. Il quittera ses fonctions à la fin du mois, son mandat d’un an étant arrivé à terme.

«Et je crois que l’on peut parler d’une histoire à succès», exprime ce dernier.

Au cours de la dernière année, celui-ci a réussi là où son prédécesseur a échoué, c’est-à-dire à colmater les brèches au niveau du personnel en procédant à l’embauche de 31 nouveaux employés, dont 25 postes uniquement dans le domaine infirmier.

Mais comment le foyer a-t-il pu recruter autant de personnel en si peu de temps et tout en sachant qu’il s’agit d’une ressource très rare?

Selon M. Mann, la campagne de recrutement a été intensive au Nouveau-Brunswick, mais également à l’internationale.

«Nous avons embauché neuf infirmières de l’international, originaires notamment de l’Inde, des Philippines, de la Chine et de l’Afrique. Elles travaillent avec nous, vivent dans notre communauté. Elles semblent très heureuses de la situation, donc ça augure donc très bien pour notre collaboration», estime M. Mann.

D’autres candidats ont été recrutés au niveau local, notamment d’anciens employés séduits par la perspective d’une nouvelle administration.

Et l’arrivée de ces nouveaux employés a eu un impact direct sur la capacité d’accueil de l’établissement. Celle-ci est maintenant de 85 lits.

Lorsqu’il est arrivé en poste, le tiers des lits du foyer de soins Village étaient inoccupés faute de personnel. Aujourd’hui, 81 de ces 85 lits ont été remplis. Trois lits ont été délibérément conservés vacants afin de répondre rapidement à une éclosion de COVID-19 (isolation).

«Nous avons traversé une année particulièrement turbulente dans laquelle nous avons dû résoudre beaucoup de problèmes, et agrémentée d’un conflit syndical et d’une pandémie mondiale. Certes tout cela a été grandes distractions – surtout la COVID-19 –, mais ça ne nous a pas empêchés d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés en juillet 2019. Nous avons réglé les problèmes et apporté une nouvelle atmosphère beaucoup plus saine au foyer», estime le curateur.

Selon lui, même si beaucoup de progrès ont été réalisés au cours de la dernière année ont été significatifs et que la situation se soit grandement améliorée, il faudra que la nouvelle équipe demeure vigilante.

«Le recrutement demeurera un défi très important pour un bon moment, ça, on le sait», note M. Mann.

Décongestion

Ces nouveaux lits disponibles au Foyer de soins Village constituent une bonne nouvelle en soi, d’autant plus que cette situation créait une pression énorme sur le système de santé local, plusieurs personnes âgées en attente d’une place occupant inutilement un lit à l’intérieur de l’Hôpital régional de Campbellton.

En mars, l’hôpital comptait 50 lits occupés par cette clientèle. Ce nombre est passé à 26 à la mi-mai, situation grandement attribuable aux efforts déployés au Village.

«Ça nous a grandement aidés à décongestionner l’hôpital», confirme le porte-parole du réseau, Thomas Lizotte.

La mauvaise nouvelle toutefois, c’est que ces chiffres semblent depuis être repartis à la hausse. Aujourd’hui, 40 personnes âgées sont toujours en attente de placement à l’hôpital de Campbellton.

«C’est difficile d’expliquer pourquoi exactement. Je crois que c’est lié à un ensemble de plusieurs facteurs et non à un seul. Mais parmi ceux-ci, il y a fort probablement le vieillissement de la population en général qui joue pour beaucoup», estime-t-il.

Nouvelle direction

Le foyer sera sous peu doté d’une nouvelle direction. M. Mann confirme l’embauche d’un nouveau président-directeur général, soit Wayne MacWilliam, ancien directeur du foyer de Robertville. On a également procédé à l’embauche d’une directrice financière et instauré un nouveau conseil d’administration composé de dix membres de la communauté. Celui-ci a été assermenté la semaine dernière.

Ces conditions rencontrées, la tutelle sera enlevée et la direction de l’établissement remise entre les mains de la communauté. La nouvelle équipe de direction entrera en poste le 4 août.