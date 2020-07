C.A. de Vitalité: une nomination controversée considérée comme un «affront» dans la Péninsule

Le groupe Égalité santé en français reproche à la direction du Réseau de santé Vitalité d’avoir remplacer un membre démissionnaire de la région de la Péninsule acadienne par un représentant basé dans le sud-est de la province.

Le groupe remet également en doute les affirmations de Gilles Lanteigne, PDG de Vitalité, qui a récemment affirmé qu’il souhaite que les membres du conseil soient nommés en fonction de leurs compétences.

Plus tôt cet hiver, les conseillers Jean-Marie Nadeau (Moncton-Riverview) et Norma McGraw (Péninsule acadienne) ont démissionné pour s’opposer à une réforme du gouvernement Higgs, qui comprenait la fermeture de certains hôpitaux ruraux la nuit.

Le conseiller Gabriel Godin et la conseillère désignée Janie Levesque (représentante du Comité professionnel) ont pour leur part décliné, en juin, l’offre de prolonger leur mandat d’une année supplémentaire, jusqu’au prochain scrutin.

Les remplaçants des trois conseillers élus approuvés par le ministre de la Santé, Hugh Flemming, sont le docteur à la retraite Aurel Schofield ainsi que les avocates Monica Barley et Liza A. Robichaud. Ils viennent de Dieppe, de Moncton-Riverview et de Bathurst.

Autrement dit, le conseiller Émeril Haché demeure l’unique représentant de la Péninsule acadienne au sein du conseil d’administration de Vitalité.

«Norma McGraw a été remplacée par quelqu’un de Dieppe. On dit que ça n’a pas de bon sens», dit Jacques Verge, secrétaire d’Égalité santé en français.

«Pourquoi fallait-il nommer quelqu’un de la grande région de Moncton? Est-ce que c’est parce qu’on envisage de fermer des services dans la Péninsule acadienne. Dans les deux autres régions où il y a eu des départs, on a trouvé des gens de ces endroits. Pourquoi n’ont-ils pas pu trouver quelqu’un de la Péninsule acadienne pour remplacer Norma?», ajoute-t-il.

Louise Blanchard, vice-présidente d’Égalité santé en français et une militante connue dans le Nord-Est considère cette décision du ministre de la Santé comme un «affront».

«C’est insultant, je trouve, de ne pas avoir nommé quelqu’un de la Péninsule acadienne. La Péninsule est quand même une région d’environ 50 000 habitants. C’est une nécessité qu’on nomme quelqu’un pour défendre nos intérêts. Quand ils ont tenté de fermer les urgences la nuit, Norma s’est levée pour nous défendre. Mais il ne nous faut pas seulement quelqu’un pour nous défendre contre des menaces de fermeture, mais aussi pour obtenir plus de services dans la région.»

La nomination de Monica Barley suscite aussi la polémique auprès de l’opposition libérale, qui accuse les progressistes-conservateurs de faire des nominations partisanes. Mme Barley a été l’une des principales candidates à la direction du Parti progressiste-conservateur en 2016. Sa candidature avait reçu l’appui du ministre de la Santé, Hugh John Flemming.

Le Parti libéral accuse le gouvernement Higgs et le Réseau de santé Vitalité de préparer le terrain afin de revenir en force avec la controversée réforme de la santé annoncée et plus tard annulée au début de l’année.

«Les gens de la Péninsule acadienne avaient une représentante et ils devraient pouvoir s’attendre à continuer à être représentés. Pour quelle raison le ministre Flemming n’a-t-il pas été capable de trouver une seule personne de la Péninsule? Le premier ministre a quand même la responsabilité d’offrir une représentation équitable. Ce ne sont pas des postes rémunérés, mais ça peut être un moyen pour le premier ministre et le ministre de la Santé de faire avancer leurs positions pour couper des services.»

Dans une entrevue avec CBC, le ministre Flemming a affirmé qu’il a approuvé la nomination de Monica Barley en raison de ses compétences et non pour ses liens avec le parti politique.