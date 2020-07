COVID-19: Élections NB s’équipe en vue d’une élection provinciale automnale

Élections Nouveau-Brunswick se prépare à toute éventualité et a commandé suffisamment de masques et de désinfectant pour organiser des élections provinciales anticipées.

Blaine Higgs va-t-il convoquer tous les électeurs aux urnes cet automne, ou seulement ceux de Baie-de-Shediac-Dieppe et de Sainte-Croix?

Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, Élections NB ne prend pas de chances et se prépare aux deux scénarios en passant d’importantes commandes d’équipement de protection individuelle (ÉPI).

Le porte-parole de l’agence, Paul Harpelle, confirme que c’est et bien le cas et qu’elle se prépare non seulement pour deux ou trois élections complémentaires, mais pour de possibles scrutins dans les 49 circonscriptions du Nouveau-Brunswick.

«Comme nous devons toujours être prêts pour d’éventuelles élections, nous avons commandé suffisamment d’ÉPI pour pouvoir organiser des élections partielles ou, si nécessaire, une élection complète à l’échelle de la province», dit-il par courriel.

Élections NB a commandé 1500 bouteilles de désinfectant pour les mains et de 4000 à 4500 masques N-95 et écrans faciaux pour les travailleurs électoraux. Cela va s’ajouter aux réserves d’équipement qui sont déjà à sa disposition.

«Nous avons plus de 500 000 masques jetables stockés dans notre entrepôt pour les futures élections qui pourraient avoir lieu. Ils seront mis à la disposition des électeurs qui en feront la demande, mais, pour l’instant, les masques ne sont pas obligatoires, à moins que les directives de santé publique ne changent.»

L’agence a aussi des centaines de rouleaux de ruban adhésif. Ils seront utilisés afin de délimiter les files d’attente.

«Chaque bureau de vote recevra un rouleau de ruban adhésif pour aider à identifier la distanciation sociale, ce qui a nécessité environ 500 rouleaux.»

Ceux qui pensent que l’accumulation de ces réserves d’équipement de protection individuelle est un signe que la directrice des élections sait quelque chose que l’on ignore risquent cependant d’être déçus.

La COVID-19 et tout ce qui vient avec est peut-être nouvelle, mais pas l’habitude qu’a Élections NB d’accumuler l’équipement dont elle a besoin pour éviter d’être prise de court en cas d’un scrutin inattendu.

«Cela n’est pas différent du fait que nous avons déjà suffisamment de papier pour bulletins de vote prêts pour toutes les possibilités», affirme Paul Harpelle.