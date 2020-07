Deux véhicules interceptés à 232 km/h

Deux automobilistes albertains ont été interceptés roulant à 232 km/h sur une autoroute de la Nouvelle-Écosse, en fin de semaine.

Selon la GRC, un policier en congé a signalé, dimanche, deux cas d’excès de vitesse après avoir vu des véhicules circulant à vitesse extrêmement élevée en direction ouest sur la route 104, près de Monastery – une communauté située à environ 33 km à l’ouest d’Antigonish.

Un agent de la GRC travaillant près de la sortie 31 a enregistré la vitesse des deux véhicules à l’aide de son radar.

Les véhicules roulaient à 232 km/h dans une zone de 110 km/h. Il s’agissait d’une Chevrolet Camaro bleue et d’une Mercedes C 63 blanche.

Les véhicules ont été interceptés et les conducteurs ont reçu une contravention pour grand excès de vitesse.

Les conducteurs étaient un homme de 48 ans de Wetaskiwin, en Alberta, et un homme de 43 ans de Fort MacMurray, en Alberta.

En plus d’être accusés de grand excès de vitesse, qui est passible d’une amende 2 422,50$ en Nouvelle-Écosse, les conducteurs ont vu leur permis de conduire immédiatement suspendu pour sept jours et leur véhicule saisi et mis en fourrière.