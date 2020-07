Jumelage avec des MRC du Québec: l’idée est bien accueillie au Madawaska

Le gouvernement provincial devrait aller de l’avant dès cette semaine avec son jumelage avec les municipalités régionales de comté (MRC) d’Avignon et de Témiscouata, au Québec.

L’initiative permettra aux résidents de ces régions de se rendre au Nouveau-Brunswick sans devoir s’auto-isoler pendant 14 jours comme le prescrit toujours la loi qui est en vigueur depuis l’éclosion de COVID-19.

«L’élargissement de la bulle du Nouveau-Brunswick à d’autres Canadiens, y compris les résidents des localités frontalières du Canada, est examiné attentivement. La Santé publique surveille la situation ailleurs au Canada et recueille des données afin d’éclairer cette discussion», a affirmé lundi Bruce Macfarlane, le directeur des communications du ministère de la Santé.

«Des discussions sont en cours au sein du Cabinet et une annonce à ce sujet est imminente», a ajouté le porte-parole gouvernemental.

La nouvelle est relativement bien accueillie au Madawaska, où nombreux sont ceux qui souhaitent un traitement semblable à celui accordé aux résidents des provinces de l’Atlantique qui peuvent depuis le 3 juillet se rendre dans l’une des autres provinces sans s’isoler pendant 14 jours après leur arrivée.

«Je pense que ça sera bénéfique pour l’ensemble des secteurs au Madawaska. Il y a ici des industries et des commerces qui ont grandement besoin de ces visiteurs qui viennent magasiner, jouer au golf, manger dans nos restaurants et circuler sur nos pistes cyclables», a affirmé Francine Landry, la députée de la circonscription de Madawaska-les-Lacs-Edmundston.

«J’espère que tout ça pourra se faire rapidement, question de sauver un peu la saison d’été qui est déjà bien entamée», a ajouté l’élue qui fut la première à réclamer publiquement la création d’une bulle interprovinciale.

Le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, a lui aussi souligné qu’un jumelage entre le Madawaska et le Témiscouata permettra un peu plus d’activité pour les entreprises locales et facilitera la réunion des familles séparées par les frontières et la COVID-19.

«Avec plus de 100 jours sans cas actifs dans notre région, nous savons que nos entreprises sont outillées et en mesure d’offrir un service sécuritaire qui respecte les directives de santé et de sécurité pour la population et qu’ensemble nous pouvons encourager et assurer le respect de ces normes», a ajouté le maire Simard.

Son homologue de Dégelis, ville voisine d’Edmundston, est aussi d’avis qu’une réunification des villes canadiennes de l’Acadie des terres et forêts s’impose à la lumière des données faisant état de l’absence complète de cas de COVID-19 au Témiscouata et au Madawaska.

«Il y a toujours eu des échanges commerciaux et familiaux entre nos deux régions, ou encore des gens de chez nous qui sont suivis par des médecins spécialistes à Edmundston. Pour les gens de Dégelis, la fermeture de la frontière depuis mars représente quelque chose de majeur», a indiqué le maire Normand Morin.

De l’autre côté de la frontière, il va sans dire que la communauté d’affaires attend avec impatience ce jumelage entre le Madawaska et le Témiscouata.

«Nos membres ont clairement indiqué qu’ils sont en faveur de la création d’une bulle avec les régions frontalières du Québec. Pour l’industrie touristique et de la restauration d’ici, une telle initiative serait beaucoup plus profitable que la bulle de l’Atlantique qui n’a pas apporté de bénéfices pour notre région», a affirmé Cathy Pelletier, la directrice de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston.

«La clientèle du Québec représente une part de notre chiffre d’affaires, mais en même temps, les consommateurs du Madawaska n’ont pas trop eu l’occasion d’aller magasiner à l’extérieur de la province, alors la situation n’a pas été trop catastrophique pour nous», a expliqué Jim Rice, le propriétaire du commerce Ameublement BrandSource Rice à Edmundston.

«Il existe toujours cette vieille mentalité voulant que ça coûte moins cher d’aller magasiner au Québec…», se désole le commerçant.

Dans les rues désertes du centre-ville d’Edmundston, les rares passants rencontrés lundi par l’Acadie Nouvelle ont aussi indiqué accueillir favorablement l’idée du jumelage entre les MRC frontalières du Québec et le Nouveau-Brunswick.

«Je ne suis pas contre l’idée, même si la COVID-19 est toujours présente au Québec. Nos commerces ont besoin d’aide ces temps-ci pour survivre», a affirmé Monique Plourde, croisée au centre commercial Carrefour Assomption qui était vide à cette occasion.