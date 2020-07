Vers des élections générales à l’automne?

Le moulin à rumeurs concernant de possibles élections précipitées s’est emballé, lundi, avec l’annonce de la date du congrès à l’investiture du Parti progressiste-conservateur dans la circonscription du premier ministre.

Les partisans progressistes-conservateurs de Quispamsis choisiront leur candidat pour les prochaines élections le 8 août.

Le suspense quant à l’issue de ce congrès est cependant presque nul puisque la circonscription est déjà représentée par Blaine Higgs qui sera fort probablement l’unique candidat à l’investiture.

La tenue de ce congrès plus de deux ans avant les prochaines élections à date fixe alimente toutefois les rumeurs voulant que M. Higgs déclenche bientôt des élections générales pour aller se chercher une majorité à l’Assemblée législative.

Le principal intéressé a d’ailleurs confié récemment qu’il songeait bel et bien à ce scénario au lieu de tenir trois élections partielles cet automne.

Le premier ministre et la directrice générale du Parti progressiste-conservateur, Andrea Johnson, n’étaient pas disponibles, lundi, pour discuter de la décision d’organiser des congrès à l’investiture à Quispamsis et dans quatre autres circonscriptions le 8 août.

Le Parti libéral y voit quant à lui une indication claire que les progressistes-conservateurs souhaitent s’en aller rapidement en élections.

«C’est certain qu’il faut comprendre que le premier ministre semble vouloir des élections estivales parce qu’on est vraiment en plein milieu de l’été et ça semble être sa décision de lancer la province en élections», a commenté le député libéral Jean-Claude D’Amours.

L’opposition officielle a déjà promis qu’elle ne ferait rien qui pourrait provoquer un scrutin général avant le printemps.

Les libéraux sont d’avis qu’il serait irresponsable de convoquer les citoyens aux urnes en pleine pandémie de COVID-19.

Le gouvernement devrait plutôt se concentrer sur la gestion de la crise, selon M. D’Amours.

«La priorité doit être la santé publique et la relance de l’économie. Le premier ministre, lui, prend ses priorités à lui et non pas celles des citoyens du Nouveau-Brunswick.»

En temps normal, le fruit politique serait effectivement mûr pour que Blaine Higgs déclenche des élections, selon le politologue J.P. Lewis de l’Université du Nouveau-Brunswick. La COVID-19 vient cependant brouiller les cartes.

«Ça pourrait sembler tout à fait logique. Ça fait deux ans (depuis les dernières élections) et les gouvernements minoritaires ne durent généralement pas aussi longtemps», note-t-il.

M. Lewis doute toutefois du désir des citoyens de se retrouver en élection alors que le danger du coronavirus guette toujours.

«Peut-être que les conservateurs ont des sondages internes, mais considérant que nous avons une pandémie qui pend au-dessus de nos têtes… nous ne savons pas ce que les gens pensent de l’idée d’avoir à se rendre aux urnes. Ils risquent de se demander pourquoi maintenant et pas le printemps prochain.»

D’autres gouvernements sortants ont déjà réussi à se faire réélire tout en portant le fardeau d’avoir provoqué des élections hâtives, souligne le politologue, mais jamais pendant une pandémie.

«Parfois, la responsabilité d’avoir déclenché des élections peut avoir un bref effet sur une campagne, mais cette fois-ci c’est complètement différent. Cette situation ne s’est jamais produite de notre vivant», affirme-t-il.

Le premier ministre pourrait toutefois évoquer la nécessité d’un mandat majoritaire fort pour faire face à la crise afin de justifier des élections précipitées, selon J.P. Lewis.

«Il pourrait présenter ça comme ça, mais est-ce que ça sera suffisant pour (convaincre) les Néo-Brunswickois?»

Blaine Higgs s’est engagé à déclencher deux élections partielles avant l’hiver pour combler les sièges vacants dans Baie-de-Shediac-Dieppe et Sainte-Croix.

Le député progressiste-conservateur de Sussex-Fundy-Saint-Martins, Bruce Northrup, a également annoncé son intention de quitter la vie politique cet automne, ce qui pourrait nécessiter une troisième élection partielle.

Étant donné la situation précaire de son gouvernement minoritaire, M. Higgs a évoqué récemment la possibilité de déclencher des élections générales à la place des élections partielles pour donner la chance à toute la population de décider de l’avenir du gouvernement.

Le Parti progressiste-conservateur et le Parti libéral comptent tous deux 20 députés à l’Assemblée législative. Le Parti vert et l’Alliance des gens en possèdent trois chacun. Un député siège à titre d’indépendant.