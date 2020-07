Des voix se joignent à celles des Premières Nations de la province

Des personnalités du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs au pays joignent leurs voix à celle des Premières Nations de la province pour réclamer la tenue d’une enquête publique sur le racisme systémique contre les autochtones au sein de la police et du système de justice.

Les signataires d’une lettre ouverte à l’intention du premier ministre Blaine Higgs dénoncent le sort réservé aux autochtones dans le système de justice néo-brunswickois ainsi que l’absence de représentation des Premières Nations dans de nombreux secteurs du monde juridique.

L’ancien lieutenant-gouverneur et juge à la retraite Graydon Nicholas, l’ex-ombud Bernard Richard, le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, et de nombreux professeurs de l’Université de Moncton ont notamment signé la lettre.

«Seule une enquête indépendante et impartiale peut amener le Nouveau-Brunswick à comprendre le rôle du système judiciaire dans la perpétuation du racisme et de la discrimination et à commencer à réparer le dommage infligé aux communautés des Premières Nations», peut-on lire dans la lettre envoyée lundi.

Les chefs des nations mi’kmaques et wolastoqey demandent une enquête publique afin d’éviter d’autres événements tragiques comme la mort de Chantel Moore et de Rodney Levi.

Les deux autochtones ont été abattus par des policiers le mois dernier lors de deux événements séparés à Edmundston et dans la région de Miramichi.

Les chefs en ont également contre l’acquittement en avril de l’homme accusé d’avoir frappé et tué Brandy Francis avec son véhicule en 2018.

«Ces événements récents mettent en évidence de graves problèmes dans le système de justice au Nouveau-Brunswick», écrivent les signataires de la lettre parmi lesquels figurent de nombreux avocats et professeurs de droit.

Au Canada, «les membres des Premières Nations sont plus susceptibles d’avoir des démêlés avec le système de justice pénale et sont surreprésentés dans les prisons et parmi les victimes d’homicides et de crimes violents», peut-on lire dans leur missive.

«En comparaison aux personnes non autochtones, les Autochtones sont plus souvent condamnées et se font imposer des sentences plus longues.»

En ce qui concerne spécifiquement le Nouveau-Brunswick, les signataires affirment que la province ne compte que 6 avocats d’origine autochtone alors que la Nouvelle-Écosse, qui possède une population autochtone moins nombreuse, en compte 64.

Il y a aussi cinq juges autochtones en Nouvelle-Écosse alors qu’il n’y en a qu’un seul au Nouveau-Brunswick, indiquent-ils.

Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse et la Commission de l’aide juridique de la Nouvelle-Écosse font aussi beaucoup mieux que leurs homologues néo-brunswickois en matière de représentation et de services aux autochtones, selon les auteurs de la lettre ouverte.

À leur avis, la Nouvelle-Écosse doit en partie sa situation avantageuse à la commission royale d’enquête de 1989 sur l’affaire Donald Marshall, un jeune Mi’kmaq injustement condamné et emprisonné pendant onze ans pour un meurtre qu’il n’avait pas commis.

«Une telle enquête sur le racisme explicite et systématique dans le système de justice du Nouveau-Brunswick est due depuis longtemps», assurent les signataires.

Ils créditent aussi le travail de l’école de droit de l’Université Dalhousie pour le plus grand nombre de juristes autochtones en Nouvelle-Écosse comparativement au Nouveau-Brunswick.

Blaine Higgs a refusé jusqu’ici de déclencher une enquête publique sur le racisme systémique contre les autochtones.

Lors de sa dernière rencontre avec les chefs des nations mi’kmaques et wolastoqey, le premier ministre a affirmé qu’il consentirait seulement à une enquête du genre si le gouvernement fédéral y participe puisqu’il s’agit en partie de questions de sa juridiction.

M. Higgs a réagi à la lettre, mardi, en saluant les nombreuses propositions concrètes qu’elle contient.

«J’ai été enchanté par les points spécifiques. C’est ça qui m’intéresse depuis le début. J’ai hâte de mettre en oeuvre de véritables éléments et cette (lettre) soulignent plusieurs problèmes pour lesquels nous pourrions agir rapidement», a-t-il dit.

Contrairement à ce qu’affirment les auteurs de la lettre, le premier ministre estime qu’il est tout à fait possible d’aller de l’avant rapidement avec certaines réformes sans faire d’enquête publique d’abord.