Jeune femme disparue de Saint-Isidore: «chaque détail compte», dit la GRC

La GRC demande aux possibles témoins de la disparition de Jenny Anne McLaughlin, une femme âgée de 34 ans de Saint-Isidore, de lui divulguer tout détail, aussi petit soit-il, qui permettrait de la retrouver saine et sauve.

«Ce petit morceau du casse-tête, seul, ne veut peut-être pas dire grand chose pour des personnes qui croient que ce n’est pas pertinent, mais tous ces petits détails peuvent nous aider dans cette enquête», a expliqué le sergent Pierre Chiasson, du détachement Nord-Est de la GRC, qui invite à communiquer avec le 393-3000 ou à Échec au crime.

Jenny McLaughlin a été vue pour la dernière fois le mercredi 15 juillet, vers 16h30, à sa résidence, à Saint‑Isidore. Sa disparition a été signalée à la police le 17 juillet.

La GRC a annoncé mardi matin que le véhicule de la femme a été découverte dans la région de Rough Waters, près de Bathurst.

Selon le sergent, plusieurs agents sont sur ce dossier, à rencontrer des personnes qui seraient en lien avec la disparue. Elle connaîtrait plusieurs gens dans le secteur de Bathurst, a-t-il précisé.

Pour le moment, on ne craint pas pour la sécurité de la jeune femme, a-t-il ajouté.

Marcel McLaughlin, le père de Jenny Anne, avait peu d’informations à ajouter lorsque le journal l’a joint à sa résidence de Saint-Isidore, mardi.

«On attend. On n’a pas d’autres nouvelles et on parle à la police à tous les jours. Nous sommes inquiets, c’est certain», a-t-il brièvement commenté.

Le maître-chien et des agents du ministère de la Sécurité publique arpentent toujours le secteur avoisinant l’endroit où le véhicule a été découvert. L’hélicoptère de la GRC et le véhicule aérien sans pilote de la GRC ont aussi contribué.

Samedi vers 15h, des agents du détachement de Bathurst de la GRC ont été informés qu’un véhicule abandonné bloquait un sentier de véhicule tout-terrain situé près de l’abri Red Brook. Il a été déterminé que la Chevrolet Cobalt blanche à deux portes de 2007 portant la plaque du Nouveau-Brunswick GTE 196 appartient à Mme McLaughlin.

La GRC demande à la population de communiquer avec elle s’ils ont vu la Chevrolet Cobalt entre le 15 et le 18 juillet.

Mme McLaughlin mesure 183 cm (6 pi) et pèse 98 kg (217 livres). Elle a les yeux verts et les cheveux bruns, courts. Ses cheveux pourraient être teints mauves. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un jean noir et un chandail à capuchon.