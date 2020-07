Loterie: les refuges pour animaux du Madawaska unissent leurs forces

Les présidentes du Refuge Madawaska et de la SPCA La Vallée ont procédé lundi soir au lancement de la loterie AnimaLotto Mad-Vic. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le Refuge Madawaska et la SPCA La Vallée lancent la loterie AnimaLotto Mad-Vic.

La campagne de financement conjointe, de type moitié-moitié, a pour objectif de recueillir des fonds nécessaires au maintien des activités des deux refuges et à la réalisation de leur mission de veiller au bien-être des animaux du Madawaska.

«Les deux refuges étaient à organiser une loterie chacun de leur côté, l’idée est venue d’unir nos forces afin que les deux organismes puissent en profiter tout en offrant de plus gros prix à remporter», a expliqué Suzanne Poirier, la présidente de la SPCA La Vallée.

«Nos régions sont proches et on travaille pour la même cause, alors pourquoi pas…»

Les représentantes des deux établissements ont expliqué que les montants en argent amassés serviront entre autres au fonctionnement général des refuges pour animaux, à la rémunération des employés, à des travaux de rénovation des installations et à défrayer les coûts des soins vétérinaires.

«Nous avons besoin de revenus plus stables, de pouvoir fonctionner, de payer les employés et les équipement dont nous avons besoin», a souligné Michelle Levesque, la présidente du Refuge Madawaska.

Le coût du billet de tirage est de 2$ par semaine. Les joueurs ont la possibilité de renouveler leur billet chaque semaine plusieurs semaines à l’avance.

Les tirages auront lieu tous les jeudis à 18h30, dès le 6 août, dans les locaux du Refuge Madawaska. Ils seront diffusés en direct sur la page Facebook AnimaLotto Mad-Vic.

Les billets de tirage sont en vente aux deux refuges, auprès des membres de chacun des organismes et dans une vingtaine de points de vente répartis dans le Nord-Ouest, de Drummond jusqu’à Saint-Jacques. –