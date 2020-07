Péninsule: découverte du véhicule d’une jeune femme disparue

Jenny McLaughlin mesure 6 pi (183 centimètres), et pèse 217 livres (98 kilogrammes). Elle a les yeux verts et les cheveux bruns, courts. Ses cheveux pourraient être teints mauves. - Gracieuseté

La GRC continue de chercher une femme âgée de 34 ans de Saint-Isidore qui est portée disparue. La police a annoncé mardi matin que le véhicule de la femme a été découverte dans la région de Rough Waters, près de Bathurst.

Jenny McLaughlin a été vue pour la dernière fois le 15 juillet, vers 4h30, à sa résidence, à Saint‑Isidore. Sa disparition a été signalée à la police le 17 juillet.

Le samedi 18 juillet, vers 15h, des agents du Détachement de Bathurst de la GRC ont été informés qu’un véhicule abandonné bloquait un sentier de véhicule tout-terrain situé près de l’abri Red Brook.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé une Chevrolet Cobalt blanche à deux portes de 2007 portant la plaque du Nouveau-Brunswick GTE 196, et ils ont découvert qu’il s’agissait de la voiture de Mme McLaughlin.

Le lendemain, des recherches au sol ont été menées dans le secteur où le véhicule avait été trouvé. L’hélicoptère de la GRC et le véhicule aérien sans pilote de la GRC ont été retrouvé et la police a fait appel à la Section des chiens policiers de la GRC.

Jenny McLaughlin n’a pas été retrouvée. La GRC demande à la population de communiquer avec elle s’ils ont vu la Chevrolet Cobalt entre le 15 et le 18 juillet.

La police continue de chercher Jenny McLaughlin, qui mesure 183 cm (6 pi) et pèse 98 kg (217 livres). Elle a les yeux verts et les cheveux bruns, courts. Ses cheveux pourraient être teints mauves. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un jean noir et un chandail à capuchon.

Si vous croyez savoir où se trouve Jenny McLaughlin ou si vous avez vu son véhicule entre le 15 et le 18 juillet, veuillez communiquer avec le Détachement de Tracadie au 506-393-3000.