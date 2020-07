Robert Gauvin songe à se présenter sous la bannière libérale dans le Sud-Est 

L’avenir politique de Robert Gauvin se précise peu à peu. Le député indépendant n’a pas encore décidé où se présentera lors des prochaines élections provinciales, mais confirme qu’il a récemment discuté avec les libéraux de la possibilité de porter leurs couleurs dans Baie-de-Shediac–Dieppe.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, le député de Shippagan-Lamèque-Miscou ne tourne pas autour du pot lorsqu’on lui demande s’il a l’intention d’être candidat lors du prochain scrutin.

«Oui», dit-il sans hésiter le moindrement du monde. Et est-il sûr de cela? «Oui», répond-il du tac au tac.

Une retraite hâtive de la politique n’est donc plus dans les cartes. Il avait évoqué cette idée en février dernier, peu après avoir claqué la porte du Parti progressiste-conservateur en raison de la décision de Blaine Higgs de fermer six urgences rurales la nuit.

«C’est impossible pour moi de me présenter pour Blaine Higgs»

Ce qui n’est toujours pas clair, c’est quelles couleurs il portera lors des prochaines élections.

Robert Gauvin affirme qu’il apprécie beaucoup la liberté de parole qui vient avec son statut de député indépendant, mais qu’il n’a pas accès à beaucoup de ressources.

«T’es obligé de négocier avec les autres partis pour avoir une question (à l’Assemblée législative), il faut que tu grattes pour avoir de l’information. C’est pas viable à long terme. Il va falloir que je prenne une décision bientôt. Surtout avec l’approche imminente des élections.»

Il confie qu’il est à peu près certain qu’il ne sera pas candidat indépendant et rappelle qu’il a eu des discussions avec les libéraux et les verts à ce sujet au cours des derniers mois.

L’ex-vice-premier ministre du gouvernement Higgs affirme d’ailleurs qu’il est hors de question qu’il retourne au sein du Parti progressiste-conservateur. Le premier ministre a tout simplement brisé trop de promesses, selon lui.

«Avec ce qui s’est passé, c’est impossible pour moi de me présenter pour Blaine Higgs. […] Premièrement, il m’a promis qu’il apprendrait le français. Il avait aussi promis qu’on ne toucherait pas aux hôpitaux. Et on avait promis qu’on n’abandonnerait pas les régions francophones.»

Une candidature dans Baie-de-Shediac-Dieppe?

Reste à savoir si Robert Gauvin va se représenter dans Shippagan-Lamèque-Miscou, la circonscription qu’il représente depuis 2018 et où il a grandi.

«Je ne sais pas, ça se peut que je me présente ailleurs», dit-il.

Et est-il vrai – comme le veut la rumeur – qu’il est en pourparlers avec le Parti libéral pour porter ses couleurs dans l’ancienne circonscription de Brian Gallant, Baie-de-Shediac–Dieppe?

«Il y a eu des discussions là-dessus. Mais mon nom n’est pas signé nulle part», confirme-t-il.

Rappelons que le chef du Parti libéral, Kevin Vickers, a déjà fait savoir qu’il briguera ce siège lors de l’élection partielle qui devrait normalement avoir lieu prochainement.

Il a cependant précisé qu’il c’est dans Miramichi qu’il se présentera lors des prochaines élections provinciales, prévues en 2022 (mais qui pourraient être déclenchées n’importe quand).

Un choix déchirant entre la Péninsule et le Sud-Est

Robert Gauvin explique que si Baie-de-Shediac–Dieppe est sur son radar, c’est parce qu’elle est libre et qu’elle se trouve près de Moncton, où il habite avec son épouse et leurs deux enfants.

Il raconte que sa petite famille avait l’intention de quitter Moncton pour déménager à Shippagan après les élections de 2018, mais que ce plan est tombé à l’eau lorsque son épouse a trouvé un emploi qui lui plaisait beaucoup à Shediac.

Aujourd’hui, il ne veut pas que sa femme et ses enfants aient à se déraciner pour qu’il puisse poursuivre sa carrière politique. Mais d’un autre côté, il pense à ses collaborateurs et à ses proches dans Shippagan-Lamèque-Miscou. Il est donc confronté à une décision difficile.

«Je suis tellement reconnaissant de représenter les gens de Shippagan, Lamèque et Miscou. Ils ont mis mon père [l’ancien député et ministre Jean Gauvin: NDLR] sur la mappe et ont accepté de me faire confiance. Écoutez, je suis un gars qui est émotif, mais ç’a été toute une expérience. Je suis vraiment fier. Et si j’ai à décoller de là, oui ce serait déchirant. Mais ce serait un choix familial et il n’y a rien qui passe au-dessus de la famille.»

Il poursuit pour l’instant sa réflexion et dit qu’il veut prendre tout le temps dont il aura besoin pour se faire une tête.

Gauvin «est un très bon député», selon Jean-Claude D’Amours

Le député libéral Jean-Claude D’Amours – qui préside le caucus de son parti à l’Assemblée – a été invité à se prononcer sur l’avenir politique de Robert Gauvin, lundi en mêlée de presse.

Un journaliste lui a demandé si les libéraux discutent présentement avec le député indépendant de Shippagan-Lamèque-Miscou.

«Écoutez, il y a toujours une bonne communication. Je discute avec lui sur une base régulière. C’est un très bon député. Il représente très bien les citoyens du Nouveau-Brunswick alors nous verrons quel sera le résultat final.»

La possibilité que Robert Gauvin se joigne à un autre parti politique a aussi été abordée lors d’une mêlée de presse avec le premier ministre, mardi à Fredericton.

L’Acadie Nouvelle lui a demandé s’il pense que Robert Gauvin a déjà réellement eu des convictions progressistes-conservatrices.

«Il faudrait que vous le lui demandiez. C’est dommage, je ne souhaitais pas qu’il quitte lorsque l’on a traversé une période difficile. On fait tous face à des défis et a tous des pressions personnelles de notre circonscription et il faut y faire face. Ce n’est pas toujours agréable. […] Il a fait son choix.», a-t-il dit.

Blaine Higgs a ajouté que son gouvernement n’as pas l’intention de proposer à nouveau de fermer des urgences en milieu rural. C’est cette décision qui avait poussé Robert Gauvin à claquer la porte du Parti progressiste-conservateur.

«La question des hôpitaux n’est plus un enjeu. Je l’ai dit à de nombreuses reprises. Nous n’allons pas fermer de salles d’urgence. Nous n’allons pas faire ça. Personne dans ces communautés ne doivent s’inquiéter.»

– Avec la participation du journaliste Mathieu Roy-Comeau