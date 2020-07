Baie-de-Shediac–Dieppe: vers un duel Gauvin-Ephestion?

L’ex-candidat à la direction du Parti libéral, René Ephestion, souhaite porter les couleurs de son parti dans Baie-de-Shediac–Dieppe. Robert Gauvin aura donc de la compétition s’il décide de plonger dans cette circonscription.

Le député indépendant de Shippagan-Lamèque-Miscou, Robert Gauvin, a confirmé cette semaine à l’Acadie Nouvelle qu’il a discuté avec le Parti libéral de la possibilité de joindre ses rangs et de se présenter dans Baie-de-Shediac–Dieppe lors des prochaines élections générales.

Si c’est la voie qu’il emprunte pour tenter de décrocher un deuxième mandat, l’ex-vice-premier ministre fera face à au moins un candidat lors de l’assemblée d’investiture: René Ephestion.

Ce dernier s’est fait connaître sur la scène provinciale en 2018 lorsqu’il a brigué la présidence de la Société de l’Acadie du N.-B. Il s’est ensuite porté candidat à la direction du Parti libéral du N.-B. avant de se retirer quelques mois plus tard.

«La suite logique à la fin de cette course, c’était que je me présente dans ma circonscription», affirme M. Ephestion en entrevue téléphonique.

Âgé de 40 ans et originaire de la France, il est établi au Nouveau-Brunswick depuis cinq ans. Il est devenu citoyen canadien en avril 2019 et est présentement le directeur général de l’Association de soutien aux services et à l’emploi du N.-B. (ASSENB).

René Ephestion voit d’un bon oeil l’intérêt de Robert Gauvin pour les valeurs libérales et pour la formation politique.

«Ce serait un bon apport pour le Parti libéral de l’avoir dans ses rangs. Si c’est dans Baie-de-Shediac–Dieppe, il faudrait que l’on discute et que l’on échange sur nos points de vue pour que les électeurs de Baie-de-Shediac–Dieppe puissent décider démocratiquement dans ce cas-là.»

Lorsqu’on lui fait remarquer qu’il fera face à un candidat vedette si Robert Gauvin tente sa chance dans cette circonscription, René Ephestion affirme qu’il en est conscient, mais que cela ne lui fait pas peur.

«Il y aura toujours un candidat vedette parce que je ne suis pas un LeBlanc, je ne suis pas un Robichaud, je n’ai pas de cousins (au N.-B.)», dit-il.

Il explique que son réseau est surtout professionnel et qu’il ne peut donc pas se fier aux liens familiaux, contrairement à bon nombre d’autres politiciens néo-brunswickois.

«Lorsqu’on me voit, on ne dit pas “t’es pas le cousin ou le frère de telle personne?” Le monde acadien est un peu construit sur cette base de proximité familiale que je n’ai pas. Donc je suis obligé de me battre avec d’autres outils qui, aujourd’hui, me semblent indispensables lorsqu’on fait de la politique.»

Ces outils, dit-il, ce sont ses idées, ses valeurs et son idéologie.