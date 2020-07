Le gouvernement du N.-B. envisage d’imposer le port du masque à l’école

Élèves et enseignants pourraient être tenus de porter un masque lors de la rentrée de septembre. La possibilité n’a pas été écartée par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

«L’utilisation d’un masque ou d’un couvre-visage en tissu pourrait faire partie des exigences énoncées dans les plans opérationnels qui sont en train d’être élaborés en prévision du retour à l’école, en septembre», a fait savoir un porte-parole du ministère.

Cependant, la province n’a toujours pas donné de date à laquelle toutes les directives seront connues.

La semaine dernière, le District scolaire francophone Sud a indiqué le nombre d’élèves à bord des autobus pourrait être limité et que le port du masque pourrait être envisagé.

«Les lignes directrices dépendront des résultats d’un sondage qui sera effectué prochainement», précise le communiqué.

À quelques semaines de la rentrée, les directions d’écoles, le personnel et les parents sont donc encore dans le brouillard.

«Nous n’avons pas eu d’écho laissant entendre que le port du masque fera partie des plans. Les informations tombent au compte-goutte, et les choses pourraient évoluer très rapidement», mentionne le directeur de la recherche à l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.

Jonathan Landry, explique que son organisme ne prendra pas position au sujet de cette mesure. Il note toutefois que «le personnel devra se conformer aux exigences de l’employeur», et ajoute que l’Association «soutiendra les recommandations émises par la santé publique».

Présentement, les enfants et les éducatrices n’ont pas à porter de masque à la garderie, sauf si un enfant commence à montrer des symptômes de la COVID-19 au cours de la journée. Des consignes similaires s’appliquent aux participants aux camps d’été qui se déroulent aux quatre coins du Nouveau-Brunswick.

Mais où en sont les autres provinces canadiennes?

Au Québec, province la plus touchée par l’épidémie de COVID-19, le plan pour la rentrée ne prévoit pas le port obligatoire du masque en classe. En Ontario, selon les trois scénarios à l’étude actuellement (école à temps plein, cours en ligne seulement ou approche hybride), le couvre-visage est optionnel, tant pour les élèves que pour les enseignants.

En revanche la Nouvelle-Écosse, pourtant plus épargnée, a pris une voie différente. Le personnel et les élèves devront porter un masque dans certaines circonstances à leur retour à l’école le 8 septembre.

La mesure s’appliquera uniquement dans les zones communes où la distance physique est difficile, comme les couloirs et les autobus scolaires, mais pas à l’intérieur des classes. Le plan présenté mardi prévoit que les salles de classe seront réorganisées et que les élèves seront encouragés à limiter les contacts avec leurs pairs.

Pas de consensus parmi les professionnels de la santé

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le virologue Hugues Loemba de l’Hôpital Montfort à Ottawa s’est dit favorable à l’imposition du masque en milieu scolaire. Selon lui, la visière pourrait être une solution de rechange, particulièrement pour les plus petits, parce qu’elle est plus facile à porter pendant de longues périodes et offre plus de possibilités pour la communication verbale et non verbale.

Un groupe de 19 médecins de famille ontarien plaide également pour que le masque soit obligatoire dans les écoles, rappelant que les enfants peuvent attraper et propager la COVID-19, même s’ils sont asymptomatiques.

Il est toutefois fort probable que les jeunes enfants ne puissent pas porter un masque de façon adéquate, estime la Dre Marie-Joëlle Doré Bergeron, pédiatre au CHU Sainte-Justine.

«Si l’enfant touche constamment son visage ou son masque, il est alors préférable de ne pas lui demander d’en porter un», car un couvre-visage porté incorrectement peut mener à un risque accru d’infection. Ce comportement peut être présent jusqu’à 6 ou 7 ans, mais varie d’un enfant à l’autre.

«Un masque ne peut pas être porté par quelqu’un qui est incapable de le retirer lui-même. On peut penser à des enfants avec des déficits moteurs ou des troubles cognitifs importants», souligne-t-elle.

Le mois dernier, 13 médecins issus de différentes disciplines ont alerté du «prix disproportionné» payé par les enfants soumis aux consignes sanitaires et se disent «très préoccupés pour leur développement à court et à long terme».

«Rappelons que les contacts entre enfants et les jeux libres sont essentiels pour assurer un bon développement socioaffectif et langagier», peut-on lire dans leur lettre adressée au premier ministre Legault.

«On privera donc des enfants de multiples occasions ludiques et éducatives durant des mois.»

Les signataires demandent que toutes les activités sportives individuelles ou en groupe pour les enfants et adolescents puissent reprendre dès que possible, que la règle de distanciation de deux mètres soit levée pour les enfants de 12 ans et moins, et que le port du masque ne soit pas requis pour cette tranche d’âge.

Plus faible risque de contagion dans les écoles

Au Canada, les personnes de 0 à 19 ans constituent 21,6% de la population mais seulement 8% des cas de COVID-19. Les cas sévères sont extrêmement rares.

Plusieurs études tendent d’ailleurs à démontrer que pour les jeunes enfants, le risque de contracter la maladie et de la transmettre semble nettement plus bas que pour les adultes.

Des chercheurs sud-coréens ont analysé les rapports épidémiologiques compilés dans leur pays entre le 20 janvier et le 27 mars. Parmi les cas de COVID-19, ils ont dressé la liste des 5706 premiers cas confirmés dans chaque grappe d’éclosion.

Leur analyse démontre que les enfants âgés de 9 ans et moins souffrent beaucoup moins de la COVID-19 que les personnes plus âgées. S’ils restent contagieux, ils transmettent deux fois moins souvent l’infection à leurs proches — à la maison ou en dehors — par rapport au reste de l’échantillon. Il est difficile d’extrapoler ce constat à la période suivant la réouverture des écoles survenue le 8 juin, mais les auteurs estiment que la proportion de transmission peut augmenter dans ce nouveau contexte.

Une étude menée à Crépy-en-Valois, l’un des premiers foyers français de l’épidémie, confirme que les plus jeunes développent des formes bénignes et sont peu contagieux.

«Chez les jeunes enfants, l’infection par le SARS-CoV-2 est largement asymptomatique ou accompagnée de peu de symptômes, et il n’y a pas de preuve d’une transmission à partir de ces enfants dans le cadre scolaire», conclut l’auteur, le professeur Arnaud Fontanet, de l’Institut Pasteur, à Paris.