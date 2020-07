Les municipalités pourraient devoir soumettre leurs budgets plus tôt que prévu

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux évalue la possibilité d’exiger des municipalités qu’elles déposent leur prochain budget 2021 au plus tard à la mi-novembre. Pour y arriver, il s’engage à dévoiler les évaluations des assiettes fiscales des villes et villages de la province plus tôt en automne.

La loi actuelle oblige les administrations municipales à déposer à la province leurs prévisions budgétaires avant le 30 novembre, mais il arrive souvent qu’elles n’y parviennent que tard en décembre et même en janvier pour plusieurs raisons techniques.

Du côté du gouvernement, on entend faire sa part pour accélérer le processus en publiant dès octobre les évaluations fiscales essentielles au calcul des budgets. On veut également approuver tous les budgets au plus tard le deuxième vendredi de décembre. Actuellement, ça doit se faire avant le troisième vendredi de janvier.

Il s’agit d’une recommandation du rapport du vérificateur général de 2017 sur l’évaluation foncière, a indiqué Jean Bertin, responsable des communications au ministère.

Ces modifications proposées sont essentiellement techniques, a indiqué le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion.

Le regroupement municipal est en train de faire une tournée de sa cinquantaine de membres afin d’obtenir leur avis sur cette question. Il doit donner une réponse officielle au ministère le 3 août.

Jusqu’à présent, l’avis général semble favorable à ces changements, à condition que Fredericton fasse également sa part pour accélérer les choses.

«Si tout le monde respecte les échéanciers, nous sommes d’accord. Mais il est souvent arrivé que les évaluations des assiettes fiscales ne soient présentées qu’à la fin de novembre. Ça veut également dire que ça change le processus d’évaluation de Service Nouveau-Brunswick qui devra produire son étude plus tôt. Mais si ça arrive à la dernière minute, ça mettra de la pression sur les municipalités», évalue-t-il.

Au dire de M. Dion, les municipalités voient d’un bon œil l’idée de démarrer leur processus budgétaire plus tôt à l’automne. En tenant compte que le sceau du ministère soit émis comme prévu à la mi-décembre, les villes et villages pourraient débuter la prochaine année financière avec les coudées franches.

«Il faut rappeler que le processus de préparation d’un budget municipal peut prendre plusieurs rencontres», mentionne le DG de l’AFMNB, qui ajoute que cette position n’a rien à voir avec la pandémie de la COVID-19, ni avec la possibilité d’élections générales dans quelques semaines.