Pont île Lamèque-Shippagan: la planification se poursuit

Les travaux de planification d’un nouveau pont pour lier l’île Lamèque à Shippagan se poursuivent, assure le Comité Pont Lamèque-Shippagan.

Le groupe en a récemment eu la confirmation dans une lettre envoyée par Bill Oliver, ministre des Transports et de l’Infrastructure.

Selon le ministre Oliver, les travaux prévus en 2020 comprennent le choix d’un tracé, l’évaluation des besoins de terrains ainsi qu’une étude d’impact sur l’environnement.

D’autres étapes préliminaires ont déjà été réalisées, dont l’étude environnementale de base pour déterminer les contraintes possibles ainsi qu’un exercice de modélisation exhaustif afin de quantifier les impacts d’un nouveau pont sur les marées dans le port de Shippagan.

La province promet de lancer un appel d’offres sous peu afin d’apporter d’autres réparations à des défauts détectés lors d’une évaluation en 2019. Un montant de 700 000$ a été investi en 2019 en réparations.

Tous les coûts envisagés pour la poursuite de la planification du futur pont de même que les réparations au pont actuel sont prévues au budget d’immobilisations du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Une rencontre devrait bientôt avoir lieu entre les représentants du Comité Pont Lamèque-Shippagan et le ministre Oliver afin d’obtenir plus de précisions sur les travaux ainsi qu’un calendrier actualisé des étapes de planification, incluant les dates anticipées de début de construction et de complétion de la future infrastructure.

Le pont actuel a été inauguré en 1959.