Routes des anciens DSL: le gouvernement Higgs n’aidera pas Tracadie

Mauvaise surprise à la Municipalité régionale de Tracadie. Malgré des mois de négociations, elle vient de recevoir sans avertissement la responsabilité complète des routes des anciens DSL. Ce cadeau de plus de 270 km du ministère des Transports et de l’Infrastructure est inacceptable, selon le maire Denis Losier.

Un court article dans la Gazette de l’Assemblée législative, publiée mercredi, mentionne que selon la Loi sur la voirie, «les routes et tronçons de route (situées dans les anciens DSL du Grand Tracadie-Sheila) cessent d’être sous le contrôle du ministère des Transports et de l’Infrastructure le 16 juin 2020 et passent, après cette date, sous la compétence de la Municipalité régionale de Tracadie».

Le texte est signé par la procureure générale du N.-B., Andrea Anderson-Mason, et la lieutenante-générale Brenda L. Murphy.

Ce décret met donc fin à plusieurs années de controverse concernant la responsabilité des voies circulables des 18 anciens DSL du territoire inclus dans le projet de regroupement municipal Ensemble vers l’avenir de 2014.

Dans ce document, il y était mentionné que le ministère procéderait à cette cession 10 ans après le début de la nouvelle municipalité régionale – donc pas avant 2024 – et il s’engageait à remettre ces artères en bonne condition.

La MRT a récemment refusé une indemnité de Fredericton de près de 4,6 millions $ accompagnant ce transfert, sous prétexte que de remettre ces routes à niveau en coûterait de cinq à six fois plus, une chose impossible à réaliser pour une ville possédant un budget d’à peine 17 millions $.

Au début de l’année, Tracadie a suggéré que la province la considère au même titre qu’une communauté rurale (qui n’a pas à s’occuper des routes), que Fredericton lui offre une part de péréquation annuelle de 7 à 8 millions $ ou encore de refiler la facture à ses citoyens en vertu d’une pleine taxation foncière. Il avait même été question d’adopter à l’unanimité un arrêté indiquant qu’elle ne s’occupe plus du financement et de la gestion des routes.

Il y a quelques semaines, la ville a même mandaté l’Association francophone des municipalités du N.-B. à l’aider à trouver un terrain d’entente afin de dénouer l’impasse avec le gouvernement Higgs. Un rapport devait être produit avant l’adoption du prochain budget de la municipalité.

Mais là, le décret ministériel en a décidé autrement, au grand déplaisir du maire.

«Ça nous est arrivé par surprise, a indiqué M. Losier au journal. On devait continuer les pourparlers et attendre après les élections prévues cet automne. Là, on nous impose une décision sans collaborer, à moins que ce gouvernement cherche à négocier avec un fusil sur notre tempe. On va réagir, car c’est inacceptable.»

Une rencontre des élus de la MRT doit avoir lieu lundi, avec ce point à l’ordre du jour. Le maire informe que des initiatives de contestation pourraient en ressortir. Déjà, il a communiqué avec le député libéral de Tracadie, Keith Chiasson.

«La province ne nous refile pas ça pour rien, croit Denis Losier. Si c’était payant pour elle, elle garderait ces routes. Elle cherche plutôt à se débarrasser de tout ce qui coûte cher. Pour nous, c’est une très mauvaise nouvelle. Nos ingénieurs parlaient de besoins pour près de 30 millions $, et c’est sans compter les 157 routes privées sur notre territoire.»

Il ajoute que c’est un nouvel écueil au projet Ensemble vers l’avenir, puisque ça place la MRT dans une situation très précaire financièrement.

«On ne peut même pas réparer les routes de l’ancien Tracadie-Sheila. Et là, on nous met sur le dos 270 kilomètres de plus?», fulmine l’édile.