Un Dîner en blanc plus simple et convival à Edmundston

Le méga pique-nique en plein air qui rassemblait des centaines de personnes chaque été dans un décor et une ambiance glamour n’aura pas lieu. - Archives: Michel Carrier

La période d’inscription pour le 8e Dîner en blanc d’Edmundston vient officiellement de débuter, à un mois de la tenue de l’événement qui se vivra bien différemment cette année.

Contrairement à la quasi-totalité des festivals et des événements majeurs qui font relâche en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le Dîner en blanc d’Edmundston aura bel et bien lieu.

Certes la formule qui fait de l’événement un vif succès depuis 2013 sera passablement revisitée, normes sanitaires et distanciation physique obligent.

Les participants devront ainsi oublier cette année le méga pique-nique en plein air qui rassemblait des centaines de personnes chaque été dans un décor et une ambiance glamour.

Pour la première fois de sa jeune histoire, ce sera plutôt dans les salles à manger, les jardins, les patios et sur les bords de piscines que le Dîner en blanc aura lieu.

Les participants sont ainsi invités à se réunir le 21 août dans leur propre domicile avec les membres de la famille, les amis ou avec les voisins.

«Même si tout va se passer à la maison, on souhaite que le bon goût, la bonne bouffe et le bon vin et les tenues en blanc soient de mise comme le veut la tradition», a indiqué Jim Rice, coprésident de l’événement.

Ce dernier a raconté que certaines personnes avaient l’intention de célébrer le prochain Dîner en blanc sur des cours d’eau ou en installant des tables à pique-nique en pleine rue, même si une telle initiative n’est pas recommandée.

Les participants seront invités à faire parvenir aux responsables de l’événement les meilleures photos et images vidéos de leur Dîner en blanc.

Certains recevront même la visite d’un vidéaste qui se promènera toute la soirée dans la région d’Edmundston afin de capter sur le vif des images des rassemblements.

L’édition 2020 du Dîner en blanc d’Edmundston est ouverte à tous. Il faut noter que l’inscription à l’événement est gratuite cette année.

«Je crois qu’il y aura pas mal de nouveaux participants cette année, des gens qui étaient peut-être réticents à participer par le passé en raison du décorum ou des frais d’inscription imposés. Ça sera plus simple et convivial», a affirmé Jim Rice.

Les organisateurs de l’événement ont indiqué que différents restaurants et épiceries de la région d’Edmundston proposeront des mets spéciaux préparés qui seront disponibles pour l’occasion.