Une neuvaine célébrée discrètement

Stationnement presque vide, chapelle fermée, aucun prêtre sur place, pas de longues files d’attente au kiosque de souvenirs, à peine une poignée de fidèles sur les lieux. La neuvaine au sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage de Caraquet n’a rien à voir cette année avec les grands rassemblements habituellement dédiés à la grand-mère du Christ.

Claudine Basque, de Tracadie, et son amie Marie-Josée Doiron, de Saint-Pons, sont seules devant l’autel fermé à l’arrière de la petite chapelle. Chacune assise sur un banc, elles viennent de terminer leur chapelet. Elles profitent encore de quelques instants des chauds rayons du soleil et absorbent la magie de l’endroit.

Elles sont des habituées. Elles viendront s’asseoir devant la statue de Sainte Anne et de sa fille Marie, avec comme toile de fond une immense banderole aux couleurs acadiennes chaque jour jusqu’à dimanche.

Claudine écoute les célébrations à la radio tous les soirs, alors qu’elle va stationner son véhicule dans le stationnement de l’église à Tracadie. Elle se recueille aussi durant le récit du chapelet, sur le site internet du Diocèse de Bathurst. Elle admet que c’est bien différent, cette année, mais la COVID-19 n’aura pas le dessus sur ses prières, assure-t-elle.

«Normalement, on parle avec tout le monde. C’est plus spirituel. On discute avec les prêtres. Ça nous manque beaucoup», dit-elle, en ajoutant qu’elle prie pour une amie atteinte du cancer.

Marie-Josée a été étonnée de constater que les longs bancs verts du sanctuaire n’ont pas été installés. Seuls trois petits sièges blancs sont là, chacun à bonne distance de l’autre. Peu importe, elle assure sentir une présence toujours aussi forte, malgré une ambiance bien différente.

«Je me sens inspirée par mon chapelet, avoue-t-elle. Aujourd’hui, j’ai prié pour le respect et pour que peu importe avec qui je passe mes journées, je reste qui je suis. On plante une graine qui est en train de fleurir. Je prie aussi pour le retour des valeurs humaines, car on sent que les gens cherchent le bonheur au mauvais endroit.»

«Ça nous change, enchaîne Claudine, qui promet de venir faire son tour jusqu’à dimanche. Il faut en faire l’expérience. Ça ouvre des portes, ça apaise. Je repars d’ici avec le sentiment d’être une meilleure personne. Je prends tout le temps mes vacances pendant la neuvaine, car je ne veux rien manquer, COVID-19 ou pas.»

Une richesse en Acadie

Sylvio et Nathalie Lanteigne n’ont pas eu besoin d’attendre pour acheter un souvenir. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

À l’entrée du sanctuaire, Stella Foran et Thérèse Caissie terminent leur pique-nique, à l’ombre des gros érables feuillus. Elles sont descendues de Moncton pour passer la journée à Sainte-Anne-du-Bocage et rencontrer des amies religieuses.

«Ça fait plusieurs années que je viens ici. Habituellement, je fais les neuf jours. J’aime Sainte-Anne-du-Bocage. Ça me parle beaucoup. Cette année, on sent que c’est différent, mais Sainte Anne ne nous oublie pas. Elle est toujours proche de nous. Et être ici cette année m’aide à continuer ma neuvaine», exprime Thérèse d’une voix douce.

Son amie sait que sa dévotion n’est pas affectée par tout ce qui entoure le coronavirus. Certes, il manque un petit quelque chose cette semaine, mais sa neuvaine sera tout aussi bonne, est-elle persuadée.

«C’est spécial ici. C’est une richesse en Acadie. Ma neuvaine sera aussi forte, même s’il n’y a pas de prêtre sur place. On sait que nos curés sont très occupés, mais ici, ils étaient là pour nous. Ça, ça me manque. Ça fait chaud au coeur de venir ici. Ça me ramène à ce que j’ai vécu avant en famille», pense Stella.

Nathalie et Sylvio Lanteigne achètent un lampion et une petite chandelle à batterie au stand de souvenirs. Le couple de Village Blanchard n’a pas eu à faire la file. Nathalie allumera ces bougies pendant les messes diffusées à la radio.

«Je fais la neuvaine chez nous, affirme Nathalie. Je l’écoute à la radio et je texte avec mes quatre soeurs. La formule est excellente. Quand on voit les bancs vides ici, ça me pince le coeur un peu. Mais à la radio, c’est super. Pour moi, cela a le même effet. On dirait qu’avec tout ce qui se passe, on vit un retour aux sources.»

Son conjoint voit le positif de la situation.

«Il faut voir ça du bon côté aussi. On fait notre neuvaine quand même. On ne se donne plus la main à cause de la COVID, mais il faut l’accepter.»